Malgioglio mostra le chat col fidanzato turco/ Fredella: “A Natale una lettera…”

Grandi novità all’orizzonte per Cristiano Malgioglio. Il noto paroliere ha fatto il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip, dove molto probabilmente arriverà a trascorrere anche le festività natalizie. È proprio in quei giorni che arriveranno per lui delle bellissime sorprese, una in particolare: una lettera del suo fidanzato turco. È Francesco Fredella, in diretta su RTL 102.5 News, a lanciare la bomba secondo la quale l’uomo starebbe scrivendo una romantica missiva che sarà tra le mani di Malgioglio a Natale. Ma non è tutto perché, su Liberoquotidiano.it, è ancora Fredella a mostrare un video privato, risalente ad agosto, in cui è con Malgioglio che gli mostra le chat con questo ragazzo turco che lui definisce “suo fidanzato”.

Cristiano Malgioglio e il colpo di fulmine in Turchia

In passato Cristiano Malgioglio ha parlato di questa relazione con quest’uomo di circa 38 anni come un vero colpo di fulmine capitato in un normale e comune supermercato irlandese. ”Ad un certo punto, sbatto con il carrello contro di lui. Me ne ha dette di tutti i colori in inglese, io non ho capito niente. E pensavo: ‘Mamma mia, che bello ‘sto ragazzo, sono pazzo di lui’”, sono state le parole di Cristiano. È proprio per lui che avrebbe deciso poi di tardare la sua partenza per l’Italia e rimanere in Turchia. Proprio da lui potrebbe ora arrivare una bellissima sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip: come reagirà Cristiano di fronte a questo gesto così romantico?



