Malgioglio racconta il dolore per la morte di sorella e nipote/ “Mi hanno cambiato”

Malgioglio e la perdita della sorelle e della nipote: il racconto dell’artista

Malgioglio è stato ospite di Mara Venier a Domenica in e ha raccontato dei dettagli dei suoi esordi e della sua vita privata. Nonostante una carriera brillante nel mondo televisivo, la vita dell’artista è stata segnata da grandi e dolorose perdite: la sorella e la nipote.

Cristiano Malgiolio, come riporta Today, ha voluto condividere questa pagina buia della sua vita: “I lutti sono stati terribili nella mia vita. Ho perso mia sorella Francesca, mi chiamava per prima il giorno del mio compleanno”. L’artista rivela, poi, di aver perso anche la sua adorata nipotina un trauma che l’ha segnato per sempre: “Il dolore immenso che sento forte è la scomparsa di mia nipote. In questi giorni ho letto quanto successo alla giornalista, al figlio investito e ucciso. Ho pianto anche io perché da 15 anni anche mia sorella non ha più una lacrima piange tutti i giorni sua figlia. Perdere un figlio è la cosa più atroce. Queste sono le cose che mi hanno cambiato, che mi commuovono sempre”.

Cristiano Malgioglio parla degli esordi: “Mi sono costruito da solo”

Cristiano Malgioglio come ospite di Mara Venier a Domenica in, parla anche dei suoi esordi nel mondo della TV. L’artista svela: “Nella mia vita ho avuto alti e bassi mi sono sempre costruito da solo, ho fatto un percorso da solo ed è molto bello perché ho avuto la forza di sapermi rinnovare“.

Malgioglio parla anche del rapporto con Piero Chiambretti, dei suoi esordi nel piccolo schermo: “Piero Chiambretti. “È riuscito a cambiarmi la pelle. Ho fatto di tutto con lui, l’uccello, la sirena, la professoressa, tutto. Una volta feci Demi Moore, ma ero orribile, avevo una tetta più in basso dell’altra. Erano le cose che volevo fare della mia carriera”.

