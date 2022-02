Malgioglio, retroscena Fiorello/ “Cambio look? M’ha scritto un sms, non dico altro”

Simpatico retroscena svelato da Cristiano Malgioglio a RTL 102.5, insieme a Federica Gentile, Gigio, Laura Ghislandi e Francesca Cheyenne. Commentando la prima serata del Festival di Sanremo 2022, ieri campione d’ascolti, il famoso artista e paroliere ha confessato: “Mi sono sentito con Fiorello, mi ha mandato un messaggio in siciliano stretto. Non posso dire cosa farà. Mi ha chiesto un consiglio per decolorare i capelli”. Simpatico anche il siparietto in diretta radio con Achille Lauro, che ieri si è esibito a petto nudo sul palco dell’Ariston. Malgioglio si è rivolto così al giovane artista “Se ti prendi un raffreddore come fai?”, e Lauro ha risposto: “L’affronteremo”.

Malgioglio ha poi proseguito: “Ma hai fatto molta ginnastica?”, e Achille ha replicato “Mi sento bene”. Federica Gentile ha quindi chiesto al cantante di ‘Domenica’, se fosse soddisfatto della sua esibizione di ieri: “Mi sono divertito molto – ha risposto il poliedrico artistia – grande responsabilità quella di aprire. Ho gareggiato sempre come se fossi stato un super ospite, quindi diciamo che mi sento abbastanza in zona confort”. E Malgioglio ha aggiunto: “Speriamo di vederti all’Eurovision, sei uno dei miei tre preferiti”.

CRISTIANO MALGIOGLIO, IL RETROSCENA SU FIORELLO E LA CHIACCHIERATA CON ACHILLE LAURO E MORANDI

La Malgy ha poi voluto indagare sui prossimi look che sfoggerà Achille Lauro sul palco dell’Ariston: “Per le prossime sere ci stupirai con look pazzeschi?”, e lui ha risposto: “Quello che facciamo io e le persone che lavorano con me è un grande lavoro. C’è un grande concetto dietro, cerchiamo sempre di partire da qualcosa di più grande”.

Malgioglio e il team di Rtl 102.5 hanno chiacchierato anche con Gianni Morandi, altro grande protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2022: “Ho rotto il ghiaccio – ha detto l’eterno ragazzo – nelle prossime serate farò meglio. L’adrenalina della gara è tanta”. La Malgy, molto curiosa, ha poi voluto indagare: “Chi ti ha convinto?”, e Morandi ha risposto: “Nel momento in cui smetti di emozionarti, questo lavoro non lo fai più. Lorenzo mi ha detto di provarci mandando una canzone ad Amadeus. Poi è chiaro che siamo stati accettati”.

