Malgioglio scoperto da Urtis: “Ha dei cerotti per tirare il collo”/ “Sei una iena!”

L’ingresso di Cristiano Malgioglio nella Casa del Grande Fratello Vip scatena subito risate e nuove dinamiche. Nasce però subito un battibecco quando Signorini riporta alla mente una discussione nata da Piero Chiambretti qualche anno fa proprio tra Malgioglio e Giacomo Urtis in merito ad alcuni interventi chirurgici. Oggi l’atmosfera tra i due è tesa ma Urtis, con l’occhio da dottore estetico, ha subito adocchiato qualcosa di particolare sul collo di Cristiano e lo annuncia in diretta televisiva. “Ha dei cerotti sul collo! – esordisce, per poi precisare – cerotti che servono a tirare il collo!” Un modo dunque per distendere la pelle del collo. Malgioglio nega subito, accusando Urtis.

Malgioglio contro Urtis: “È una iena quella là!”

Signorini però stuzzica ulteriormente la situazione, chiedendo a Giacomo Urtis di controllare se effettivamente ci siano questi cerotti. Cristiano nega al chirurgo il permesso di farlo, impedendogli di guardare. Andati in pubblicità, Malgioglio poi si scatena con Elisabetta Gregoraci accusando Urtis: “Ma cosa ha detto che io ho i cerotti? È solo una iena quella là!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA