Malgioglio, scuse in diretta a Barbara D’Urso/ Lei “Abbiamo litigato”, lui “Bugie..”

È incredula Barbara D’Urso quando, in diretta a Pomeriggio 5, una voce familiare le canta “Happy birthday”. Inizialmente crede si tratti di Giovanni Conversano, in collegamento con lei, ma poi comprende che non è così. “Auguri amore mio”, annuncia allora una voce che lascia basita la conduttrice. A farle gli auguri in diretta è infatti Cristiano Malgioglio con la quale pare ci sia stata una recente scaramuccia. A confermarlo è proprio la D’Urso che, capito chi è al telefono, dichiara: “Io e te avevamo litigato! Infatti non ti avevo neanche risposto al telefono!” Ma Malgioglio replica: “Si ma oggi è il tuo compleanno, era mio dovere farti gli auguri! Non me ne frega niente! Te lo meriti e sai che io ti voglio molto bene.”

Malgioglio, auguri e scuse in diretta a Barbara D’Urso: “Dico sempre bugie”

Cristiano Malgioglio cerca allora di ammorbidire l’amica, ammettendo di aver sbagliato: “Sono felice quando tu mi rimproveri perché io dico sempre molte bugie, è vero. Quanto devo stare ancora in punizione? Ora i social si chiederanno perchè abbiamo litigato!” Barbara D’Urso allora replica: “Lo sappiamo io e te perché! Infatti ora non mi aspettavo questa chiamata, credevo fosse Conversano. Già avevo dimenticato la tua voce!” scherza la conduttrice. Malgioglio però non desiste: “Scherzi a parte, questi auguri li meriti perché, come ti ho scritto su Instagram, sei una grande donna!” La D’Urso, sorridente, chiede allora all’amico di cantarle una canzone per sancire la pace.



