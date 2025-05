Cristiano Malgioglio ha annunciato le nozze durante una puntata di Verissimo, che andrà in onda nei prossimi giorni. Ecco l’anticipazione.

Il finale di Amici – di cui è stato giudice insieme ad Amadeus ed Elena D’Amario – è appena terminato, ma pare che nella sua vita possa arrivare presto una nuova gioia. Il paroliere sarebbe infatti pronto a coronare il suo sogno d’amore con il fidanzato Onur, l’uomo che ha letteralmente conquistato il suo cuore e con cui vive una storia d’amore lontano dai riflettori. A lanciare il rumour ci ha pensato Superguidatv, che ha appunto svelato l’annuncio che verrà fatto da Malgioglio in occasione della sua ospitata nello studio di Verissimo, le cui puntate sono già state registrate.

Il paroliere ha infatti partecipato al salotto televisivo di Silvia Toffanin insieme ad Alessandra Celentano, che potrebbe tra l’altro essere la sua testimone di nozze.

Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio

Il futuro sposo del giudice di Amici sarebbe il giovane Onur, che ha 40 anni e che gestirebbe – insieme al fratello – una palestra a Istanbul. L’uomo è infatti originario della Turchia e avrebbe del tutto rubato il cuore di Malgioglio. I due avrebbero una storia d’amore da qualche tempo, tanto che lui lo avrebbe anche accompagnato al Festival di Sanremo. “Ho sempre chiuso le mie storie prima che fossero gli altri a lasciarmi” – ha detto Cristiano dopo la sua partecipazione alla kermesse musicale – “ho paura delle relazioni perchè prima o poi finiscono e preferisco io chiuderle per non soffrire”.

Sono trascorsi messi da quella confessione e adesso l’autore annuncia il matrimonio con lui. I due sono sempre stati molto riservati anche se, qualche tempo fa, lo stesso Malgioglio aveva rivelato che Onur lo aveva raggiunto in Italia per stargli vicino ma che era stato costretto a ripartire per lavoro. “Adesso lo raggiungo io in Turchia“, aveva detto. Un amore a distanza, quello tra i due, ma che pare che si suggellerà con un fatidico sì. Al momento non è ancora stata annunciata la data del matrimonio ma le voci dicono che potrebbe essere verso la fine del 2025.

Malgioglio e il rapporto con Alessandra Celentano

Intanto l’insegnante di Amici si starebbe preparando ad essere la testimone di nozze del suo amico e collega Malgioglio. Tra i due c’è infatti sempre stato un rapporto fatto di stima e affetto, tanto che hanno partecipato insieme alla puntata di Verissimo. “Cristiano è un vero artista“, ha ammesso la Celentano, ed è stato proprio a quel punto che il paroliere ha comunicato le nozze chiedendo alla maestra di ballo di essere al suo fianco in questo giorno così importante per lui.