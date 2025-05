La semifinale di Amici 24 regala non solo sfide tra i concorrenti in gara ma anche la finale del guanto di sfida tra prof, ed è una finale a dir poco pirotecnica. A sfidarsi sono le due campionesse di questa edizione: Lorella Cuccarini da una parte e Anna Pettinelli dall’altra, stavolta affiancate da due dei giurati del serale. Lorella si esibisce infatti affiancata da Cristiano Malgioglio, Anna Pettinelli si avvale della presenza di Elena D’Amario.

La prima coppia ad esibirsi è quella di Cuccarini e Malgioglio ed è quest’ultimo a lasciare tutti senza parole quando si presenta in studio vestito da donna e con tanto di parrucca dai capelli lunghi. L’esibizione è esilarante e Amadeus non può far altro che complimentarsi per l’abbigliamento, dicendo al collega che così vestito sta benissimo.

Anna Pettinelli stupefacente al guanto di sfida finale di Amici 24: bacio con Elena D’Amario!

Arriva poi il momento di Anna Pettinelli, che dopo un’edizione di Amici in cui ha dimostrato di non aver paura di nulla e di essere disposta alle coreografie più complicate, riesce a stupire ancora una volta con prese ancora più difficili e pericolose, di fronte alle quali Maria De Filippi è a bocca aperta. Il finale dell’esibizione è poi stupefacente: in aria, a testa quasi capovolta, Anna ed Elena D’Amario si scambiano un bacio sulle labbra. Amadeus ha le mani legate: per lui è impossibile non dare la vittoria proprio ad Anna Pettinelli. È lei, dunque, la vincitrice del guanto di sfida tra prof 2025. (Qui il video del guanto di sfida con le due esibizioni)