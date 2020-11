Malgioglio sostituisce Elia e Pupo al Grande Fratello Vip?/ Bomba: “Bocciati da…”

Che il ritorno di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip sia agognato da tanti e da tempo è cosa ormai risaputa, ma che possa addirittura tornare in questa edizione e nei panni di opinionista è una vera e propria sorpresa. A lanciare lo scoop su Liberoquotidiano.it è Francesco Fredella, che svela di un interessamento forte della Rete al ritorno del simpatico e amatissimo paroliere. “Giunge un’indiscrezione choc alle nostre orecchie: Malgioglio potrebbe sostituire i due opinionisti? Sembra una voce abbastanza accreditata negli ambienti televisivi.” scrive il noto giornalista, che fa inoltre sapere che: “La Rete boccia, in modo netto, gli opinionisti del Grande Fratello vip: Pupo e Antonella Elia.“

Cristiano Malgioglio torna al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione…

Insomma, Mediaset starebbe valutando un vero e proprio colpo di scena: la sostituzione di Pupo e Antonella Elia con Cristiano Malgioglio. Ma è un cambiamento concretamente attuabile ora che questa edizione del Grande Fratello Vip è ormai nel pieno? Non c’è dubbio che il suo arrivo possa mescolare le carte e movimentare certi scenari, nonché attirare davanti alla Tv nuovi spettatori. Eppure pensare ad una possibile ‘cacciata’ di Pupo e Antonella così, su due pieni e a programma ben inoltrato, pare essere difficilmente attuabile. Non ci resta che attendere gli aggiornamenti delle prossime settimane, d’altronde Malgioglio potrebbe tornare anche come concorrente nella Casa.



