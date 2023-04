Malgioglio stronca Ramon ad Amici 22: “Giradischi rotto non sconvolge”/ Celentano furiosa: “Sei tu sconvolto”

Lite tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano ad Amici 2023 per Ramon

Non ci sta Alessandra Celentano alle critiche che la giuria lancia in direzione del suo allievo Ramon durante il sesto serale di Amici 2023. Motivo per il quale, in studio, si scatena un’accesa lite tra la maestra e Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo lancia contro il suo allievo critiche molto forti, al punto da scatenare l’ira della Celentano.

ISOBEL KINNEAR, AMICI 2023/ Spiazza Giofrè e Malgiglio col Tip tap: "È nata una stella!"

Se la maestra parla di “ballerino non compreso” – tant’è che, anche questa sera, ha perso ogni sfida che lo ha visto schierato -, Malgioglio lo accusa di essere poco originale tra le altre cose: “Io lo vedo saltellare in continuazione, sconvolgimi su qualcosa di pazzesco! Fagli fare una danza del ventre… io vedo questo ragazzo che gira come un giradischi rotto”, tuona il paroliere.

Amici 2023 sfida sexy, Maddalena Svevi batte Isobel Fetiye Kinnear per le curve?/ L'accusa choc

Alessandra Celentano furioso con Malgioglio: “Sei sconvolto di tuo!”

Alessandra Celentano è allibita dalle parole di Malgioglio, e perde le staffe: “Sei già sconvolto di tuo per dire queste cose!”, dice a Malgioglio, per poi difendere il suo allievo “Io voglio tutte eccellenze come Ramon come ballerini!” I toni sono alti, Malgioglio lascia la sua postazione e raggiunge la Celentano che però smorza la tensione con una risata. È poi Maria De Filippi a riportare entrambi alle loro sedute e voltare pagina.

LEGGI ANCHE:

Alessandra Celentano e Malgioglio, lite al serale di Amici 2023/ Ramon scatena tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA