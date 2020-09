Malgioglio vs Fausto Leali/ “Negro a Enock? Provocazione vomitevole e mortificante”

Fausto Leali torna nell’occhio del ciclone per alcune sue parole proferite all’interno della casa del Gf Vip 5. Il cantante bresciano, mentre stava parlando con alcuni suoi coinquilini, ha scherzato su Enock Barwuah: “Perché è negro non glielo facciamo l’applauso”. Una frase razzista che non è piaciuta agli altri concorrenti, che hanno subito preso le distanze, e nel contempo, parole che hanno scatenato l’ennesima polemica sui social. Il cantante di “A chi” ha cercato di spiegarsi subito dopo lo “scivolone”, dicendo “Dai, nero è il colore della pelle, negro la razza”, ma la sensazione è che questa sera il Grande Fratello potrebbe prendere in seria considerazione la squalifica dello stesso, alla luce anche del difficile periodo di violenza che stiamo vivendo. Sulla vicenda si è espresso anche il grande Cristiano Malgioglio, ex opinionista proprio del Gf , che attraverso la propria pagina Instagram ha scritto: “Leggo in ritardo la notizia riguardante il meraviglioso @enock17 concorrente del @grandefratellotv e della provocazione vomitevole da parte di Fausto Leali. Dire negro e mortificante caro Leali”.

MALGIOGLIO VS FAUSTO LEALI: “ANCORA OGGI MOLTA GENTE CON LA PELLE NERA…”

E ancora: “Le tue bravate sono orribili. Ricordati che abbiamo fatto di tutto per questo black lives matter, perche le discriminazioni fanno male al cuore, perchè ogni tipo di razzismo è una terribile bestia che non si riesce più a tollerare. La tua presenza al @grandefratello non mi fa né caldo e né freddo. Che tu sia dentro la casa non è cosi speciale e a me non suscita curiosità”. Malgioglio ha quindi invitato Leali a intrattenere gli altri concorrenti con la sua musica: “Quello che dovresti invece fare e’ giocare e studiare i tuoi compagni e mettere anche un po’ di allegria…. magari canta qualche stornello di una tua canzone….in cambio di dire c……te . Appari ombroso. Peccato!”. Quindi, in conclusione, il noto personaggio televisivo invita Signorini a mostrare allo stesso Leali qualche filmato del cantante: “Per farti vedere e capire di come ancora oggi nel mondo vengono umiliate e derisi la gente con la pelle nera e non aggiungo altro perche’ aumenta il mio dolore.Io sono sempre vicino a voi ragazzi della pelle di luna e bella come una giornata luminosa. Vi adoro”.



