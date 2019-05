Malgioglio vs Francesca De Andrè/ Foto: “Aiutatemi a capire questa donna” (GF 16)

Cristiano Malgioglio si scaglia contro Francesca De Andrè. L’opinionista del Grande Fratello 2019 continua a non tollerare l’atteggiamento dell’inquilina della casa di Cinecittà e, su Instagram, sotto una foto che gli è stata inviata dai fans, punta nuovamente il dito contro la nipote di Fabrizio De Andrè con cui ha avuto un’accesa discussione. “Aiutatemi a capire questa donna” – scrive Malgioglio che, in vista delle ultime puntate del Grande Fratello, chiede ai propri followers di aiutarlo a comprendere il motivo dell’atteggiamento, in alcuni casi sopra le righe, di Francesca De Andrè – “Visto che siete in tanti a seguirmi mi dite per favore, della signorina con l’Oscar in mano che mi avete inviato sul mio Instagram qual’e’ il vostro pensiero? Grazie. Kiss”.

MALGIOGLIO ATTACCA FRANCESCA DE ANDRE’ ED ELOGIA SERENA RUTELLI

Se nel percorso di Francesca De Andrè non trova nulla di positivo, Cristiano Malgioglio non ha nulla da ridire su quello di Serena Rutelli. La figlia adottiva di Barbara Paombelli e Francesca Rutelli, con la sua storia, la sua educazione, il suo tatto e la sua umiltà, ha conquistato l’opinionista del Grande Fratello 2019 che la eogia per la capacità di restare fedele a se stessa nonostante l’immenso dolore provato nel corso della sua vita. “Quanto ho amato invece Serena Rutelli. Un vero peccato che sia uscita dal Grande Frateo …educata perbene, una ragazza con un passato doloroso…che ragazza meravigliosa”, scrive Malgioglio. L’opinonista, dunque, si augura che la De Andrè non sia tra i finalisti della sedicesima edizione del reality?





