Malgioglio Vs Maria Teresa Ruta al Grande Fratello VIP/ Attacchi e reazioni: la resa dei conti

Faccia a faccia definitivo in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio. Dopo le pensanti critiche lanciate dal paroliere nella puntata di lunedì, Maria Teresa ha avuto un momento di sconforto, dicendosi molto amareggiata proprio dal cambio di opinione dell’ex gieffino.

In magazzino con Dayane Mello, la Ruta, non senza qualche lacrime, si è detta molto dispiaciuta e a tratti incredula di quanto detto da Malgioglio: “Cristiano mi aveva detto che, anche da fuori, si vedeva che io ero trasparente. Mi aveva detto cose completamente diverse. Mi fa strano che una persona che mi ha detto che sono vera abbia poi detto altro dopo.” ha ammesso. A starle vicina e a consolarla ci ha pensato allora Dayane, ricordandole che il suo è stato un percorso unico nel suo genere e ricco di soddisfazioni.

Maria Teresa Ruta delusa da Malgioglio, le parole di Dayane Mello

“Fregatene di quello che dicono fuori!” ha consigliato Dayane Mello a Maria Teresa Ruta. “L’importante è quello che sei per noi qua dentro – ha aggiunto – questa persona particolare, che come me va capita e amata come è. Non devi essere triste di quello che è accaduto ieri… tutte queste sono stronzate perché la vita è un’altra cosa…” E ancora Dayane ha continuato a consolarla: “Non sentirti sbagliata, sii te stessa, fregatene di tutto. – ricordandole inoltre che – Hai una vita stupenda, ricordati sempre quello che hai fatto. Hai un uomo che ti ama, hai dei figli stupendi, pieni di talento, adesso sei quei per fare quel c*****che ti pare…ci sei sempre stata per ognuno di noi, in un modo o nell’altro”. Parole che hanno risollevato il morale della Ruta che, tuttavia, stasera dovrà affrontare Malgioglio faccia a faccia al Grande Fratello Vip.



