Malgioglio Vs Maria Teresa Ruta: “Falsa”/ “Attrice, la più grande stratega del GF”

Maria Teresa Ruta sotto attacco nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello Vip. C’è un ex concorrente molto agguerrito che non vede l’ora di dirgliene quattro: Cristiano Malgioglio. Lo fa proprio in diretta, rivolgendosi alla concorrente: “Maria Teresa Ruta penso che sia la più grande stratega che abbia avuto il GF! – esordisce – Possiamo dire falsa. Non appena lei esce dalla Casa del Grande Fratello Vip deve aprire una scuola di recitazione e io voglio essere il suo preside.” tuona ancora Malgioglio. Ma l’attacco continua: “È stratega perché piange per ogni cosa, lei è una grande attrice! Potrebbe anche vincere il Grande Fratello proprio perché è una grande stratega!”

Malgioglio attacca Maria Teresa Ruta: “Piange per tutto!”

Maria Teresa Ruta la prende sul ridere e replica: “Io avevo un sogno da ragazza: diventare come Monica Vitti. Ho fatto tutti i provini del mondo ma non sono mai passata!” Malgioglio replica ancor più pungente: “Non ci sei mai riuscita ma lo hai fatto al Grande Fratello. – così le fa notare – Se ti vedi brutta nella clip ma se vuoi farla vai prima in bagno, ti trucchi e poi vai in piscina a ballare. Allora non piangere! Piange per tutto”. La conclusione? Solo una per Malgy: “Falsaaaa!”



