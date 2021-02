Malgioglio vuole Paris Hilton nel suo ultimo videoclip/ Lo scoop: “Potrebbe dire sì”

Cristiano Malgioglio è al lavoro su un nuovo brano e vorrebbe la superstar americana Paris Hilton nel suo videoclip. L’indiscrezione, bomba, è sganciata dal collega giornalista di Affariitaliani, Francesco Fredella, che appunto lancia la notizia di gossip aggiungendo che la ricchissima ereditiera sembra pronta ad accogliere la proposta del mitico Malgy: “Da nostre indiscrezioni – scrive infatti Fredella – potrebbe accettare”.

Malgioglio non ha mai negato la sua ammirazione per Paris Hilton e lo si capisce anche da quanto accaduto nel suo ultimo post su Instagram, quando il paroliere italiano ha voluto fare gli auguri di compleanno alla star a stelle e strisce, con tanto di dedica in inglese. Malgioglio ha pubblicato una foto di una vecchia ospitata a Domenica Live in cui appunto vi era anche Paris Hilton, con annessa la didascalia “Happy Birthday Paris. Thank’s to @barbaracarmelitadurso who made Us meet. I lo you. @parishilton”. Tradotto “Buon compleanno Paris, grazie a Barbara D’Urso per averci fatto i contrare, ti amo Paris”.

MALGIOGLIO E PARIS HILTON INSIEME NEL VIDEOCLIP? STANDO AD UNA FONTE BEN INFORMATA…

Come scrive Fredella, dopo quell’incontro negli studi di Domenica Live, Cristiano Malgioglio e Paris Hilton sono diventati grandi amici, ed ora si mormora appunto che i due possano collaborare nel progetto musicale di Malgy. Stando ad una fonte rimasta volutamente anonima, ma che stando a Fredella sarebbe ben informata “Potrebbe essere proprio Paris Hilton la donna che spopolerà nel video di Malgioglio”. Sembra che i due si sentano spesso attraverso messaggi via smartphone, e Malgioglio avrebbe pensato alla ricca ereditiera essendo la stessa una star internazionale. Di conseguenza, il nuovo brano del paroliere potrebbe raggiungere un grande successo anche oltre i confini, visto che tra l’altro è stato arrangiato dal team Marc Anthony (ex marito di Jennifer Lopez). “Si tratta dell’ennesimo colpaccio per la Malgy – commenta ancora Fredella – che riuscirà ad arruolare uno dei pezzi da novanta della musica internazionale”. A questo punto non ci resta che attendere la conferma ufficiale di questo “duetto”, e soprattutto, che esca il nuovo brano, il quinto dopo i quattro grandi successi “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Dolceamaro con la d’Urso”, “Danzando” e “Notte perfetta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA