Non migliora la situazione del Mali: a Bamako il jihadismo diventa "economico" e non più terroristico per scardinare il potere partendo dal basso

Non si arresta – nonostante le promesse del governo che credeva di riuscire a risolvere il problema entro il 10 novembre – la crisi in Mali che si sta concentrando attorno alla capitale Bamako assediata da tempo dai sempre più influenti gruppi jihadisti che mirano a destabilizzare definitivamente il governo regolare di Goita per conquistare l’intero paese: una crisi che parla di controllo dei rifornimenti di carburante in una vera e propria guerra economica che testimonia come in Mali – ma non solo – l’islamismo radicale non sia più fatto solamente di bombe.

Come avevamo già spiegato in quest’altro articolo, infatti, nella capitale del Mali lo scenario (per ora) non è più quello delle bombe, degli attentati e delle armi, ma dei jihadisti – in particolare il gruppo noto come Jnim – che stanno bloccando i rifornimenti di carburante alla capitale: la conseguenza è quella di una completa paralisi del potere costituito, con il governo costretto a razionare le poche scorte rimaste e che ha deciso di chiudere uffici pubblici, scuole e ospedali.

La promessa di Goita era quella di risolvere la crisi con i jihadisti – legata a un più ampio gioco di potere per il controllo territoriale per l’intero Mali – entro il 10 novembre in modo da permettere agli abitanti di Bamako di tornare (per così dire) alla normalità, ma salvo quale sporadica autocisterna che è arrivata in città di soluzioni strutturali non se ne vedono: l’ultimo capitolo di questo scontro l’hanno scritto Roma e Parigi che hanno invitato i rispettivi cittadini a lasciare il Mali al più presto.

Il nuovo volto dello jihadismo in Mali: il terrorismo diventa “economico” per scardinare l’ordine politico

Al di là di Bamako e quelle promesse del presidente del Mali, però, la crisi sembra essere ben più ampia e complessa da risolvere perché nell’area sono in gioco gli interessi di cinque differenti gruppi: da un lato il governo di Goita, intenzionato a debellare i jihadisti e sostenuto militarmente da ciò che è rimasto del russo gruppo Wagner – che ora si fa chiamare “Africa Corps” – e dall’altro quattro differenti gruppi legati – a vario titolo – all’Islam radicale.

Il gruppo islamico minoritario è quello composto da alcuni affiliati di Hezbollah particolarmente dedita a vari tipi di attività illecite; mentre ben più interessanti sono i casi del cosiddetto Stato Islamico del Grande Sahara che nell’area rappresenta il principale avversario (talvolta alleato) del già nominato gruppo Jnim e dello Stato Islamico della provincia dell’Africa Occidentale che gestisce il potere nell’area del Lago Ciad in Mali.

Quest’ultimo gruppo (noto con la sigla Iswap) e Jnim, infatti, dimostrano perfettamente l’evoluzione sempre più politica ed economica dello jihadismo in Mali: i primi gestiscono il potere come se fossero uno stato vero e proprio, riscuotendo le tasse e offrendo servizi ai cittadini; mentre i secondi con il loro assedio del carburante tentano di minare politicamente – ed economicamente – il potere costituito, esasperando la popolazione affinché preferisca l’alternativa jihadista.