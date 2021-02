Malia Ann e Natasha Obama, figlie di Barack/ Belle come mamma Michelle!

Malia Ann e Natasha Obama sono le figlie di Barack Obama, l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, e dell’amatissima Michelle Obama. Sin dall’inizio della Presidenza di Barack Obama, le due ragazze hanno riscosso una grandissima curiosità da parte del popolo americano e non solo; curiosità in parte legate alla totale assenze delle due ragazze sui social. Pur essendo giovanissime, Malia e Natasha non hanno un profilo social per una decisione però legata al padre Barack che ha imposto una vera e propria regola. Quando Barack Obama è stato eletto il 44º presidente degli Stati Uniti d’America dal 2009 al 2017 ha richiesto alle figlie di rispettare una serie di norme comportamentali: avere un profilo basso e riservato, continuare a studiare e ad evitare in maniera pubblica i social network. In realtà le due figlie di Michelle e Barack Obama hanno deciso di continuare su questa linea visto che dal 2017, anno della fine del mandato da Presidente di Barack, le due non hanno mai aperto nessun profilo social mantenendo un low profile come richiesto dal padre.

Malia Ann e Natasha Obama non sono sui social

In realtà Malia Ann e Natasha Obama sono apparse però in diversi scatti pubblicati dai genitori riscuotendo sempre un grandissimo successo. La prima occasione è stato uno scatto di Malia postato dalla mamma Michelle Obama: la 21enne è apparsa in splendida forma con un sorriso in cui tantissimi hanno riconosciuto quello della ex First Lady. Malia è iscritta all’Università di Harvard e per le sue amiche è una vera e propria icona di stile da seguire. La bellissima Malia è fidanzata con il campione di rugby Rory Farquharson, studente di Harvard. Su di lei possiamo anche dirvi che è una grandissima appassionata di cinema e ha frequentato anche uno stage con il produttore cinematografico Harvey Weinstein. Natasha, detta Sasha, ha 18 anni e si è ritrovata a soli 3 anni a diventare la figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America. A maggio scorso è apparsa sui social in occasione del ballo di fine anno tenutosi al liceo della Sidwell Friends. Con lei nello scatto Chris Milton. Oggi Sasha è iscritta all’Università del Michigan.



