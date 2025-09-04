L'Inter prepara il colpo Malick Fofana per il mercato di gennaio per aggiungere imprevedibilità all'attacco di Chivu

Chi è Malick Fofana, l’esterno al posto di Lookman

Il calciomercato dei nerazzurri è stato da tutti considerato insufficiente visto l’immobilismo sia in uscita che in entrata dove sono stati acquistati solo giocatori giovani, mai sopra i 25 milioni e con uno stipendio basso, come da indicazioni di OakTree, a questo va anche aggiunto il mancato acquisto di Lookman giocatore capace di saltare l’uomo e cambiare faccia al 3-5-2 inzaghiano. Marotta e Ausilio però come al solito sono già al lavoro e hanno già individuato un giocatore da prendere a gennaio con caratteristiche simili al nigeriano che nelle idee della società sarà Malick Fofana.

Fofana è un esterno classe 2005 di nazionalità belga di piede destro ma che a seconda delle necessità può giocare sulla fascia sinistra per rientrare e calciare o sulla fascia destra per andare verso il fondo del campo e mettere il pallone in area sfruttando così le sue caratteristiche principali ovvero la velocità e il dribbling. È cresciuto nelle giovanili del Gent con cui ha esordito nel 2022 a soli 17 anni, due anni dopo è stato ceduto per 20 milioni all’Olympique Lyonnais dove ora gioca ed è uno dei giocatori più importanti, la scorsa stagione ha chiuso con 11 gol e 6 assist in 41 partite in tutte le competizioni.

La strategia di Marotta e Ausilio per Fofana

Fofana è valutato dai francesi non meno di 30 milioni ma la richiesta potrebbe arrivare fino ai 50, soprattutto in caso il Bayern Monaco dovesse ripresentarsi alla loro porta, l’Inter però è forte dell’interesse ricevuto da parte del giocatore nel provare un’avventura in Italia e proverà ad offrire 25 o 30 milioni per il ragazzo. L’esterno permetterebbe così a Chivu di schierare il 3-4-2-1 con Thuram e il belga alle spalle di Lautaro aggiungendo un giocatore imprevedibile e forte nell’uno contro uno ma soprattutto che potrebbe essere un grande assist man per il numero 9 e il numero 10 nerazzurri.

A differenza di Lookman è meno goleador ma quelli non sono mai mancati in questi anni di gestione Inzaghi, quello è sempre mancato è stata l’attenzione e la compattezza nei momenti più difficili dell’anno che però nel match contro l’Udinese non sembrano essere migliorati, visto il rigore procurato da Dumfries. La trattativa con l’Olympique Lyonnais non è facile e se non dovesse andare in porto i nerazzurri farebbero un nuovo tentativo per l’attaccante dell’Atalanta o per l’attaccante sengalese dell’Everton Iliman Ndiaye per cui però i toffees chiedono 50 milioni.