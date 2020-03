Malick Thiaw al Milan?/ Calciomercato: rossoneri stregati, Rangnick lo sponsorizza

In questo momento di grande incertezza nelle più alte sfere della dirigenza del Milan, tra voci di un prossimo approdo di Ragninck come allenatore-manager e conferme su Stefano Pioli e Maldini, quello che è certo e che per la prossima stagione la dirigenza Gazidis punterà molto sulla linea verde e dunque dobbiamo attenderci parecchi volti giovani nel mirino del Diavolo per la prossima finestra di calciomercato estivo. Uno di questi, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano da più parti è senza dubbio Malick Thiaw, giovanissimo difensore centrale classe 2001 in maglia dello Schalke o4 Under 19, che pare aver già stregato la dirigenza rossonera. E a ben vedere aggiungiamo, viste le caratteristiche uniche del tedesco, che lo rendono certo uno dei prossimi nomi bollenti delle calciomercato europeo.

MALICK THIAW AL MILAN?: I ROSSONERI GIA’ STREGATI

Date le grandi qualità del giocatore, non ci sorprende che Malick Thiaw sia finito nel mirino del Milan a caccia di giovani di talento: fisico da centrale ma testa da play maker, abilità con entrambi i piedi e imbattibile nell’uno contro uno e nell’impostazione (è alto 190 m circa), a cui si unisce però una certa incostanza di carattere. In ogni caso sono doti che certo il club rossonero apprezza non poco e non ci sorprende certo che un ‘esperto del calcio tedesco come Ralf Rangnick lo abbia messo nella sua lista di richieste alla dirigenza (se mai il suo approdo avverrà a breve). Ovviamente però si tratta al momento s0lo di indiscrezioni di calciomercato di marzo: considerata però la prossima politica del Milan in fatto di mercato come gli sconvolgimenti a livello dirigenziale, non possiamo non tenere ben d’occhio questa possibile trattativa estiva. Dopo tutto lo stesso Malick Thiaw è in scadenza di contratto col il club tedesco il prossimo 2021 e certo il suo nome è un’ottima occasione di investimento per il futuro, dato anche il prezzo finora contenuto.



