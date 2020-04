Malika Ayane “Anche se sei marocchina sei ‘brava’”/ Nel mirino degli haters per origini del padre…

Pubblicità

Malika Ayane sarà una delle cantanti protagoniste in ‘Stasera… Laura! Ho creduto in un sogno‘, lo show trasmesso su Rai 1 e che si è svolto presso il Teatro Antico di Taormina per celebrare i venti anni di carriera di Laura Pausini. Milanese di nascita ma di origini nordafricane, Malika Ayane è stata protagonista fino alla fine del 2019 di un’edizione di X Factor tra le meno fortunate del programma. Malika è stata un giudice particolarmente severo e inflessibile e questa sua parte da ‘Lady di Ferro’ non è particolarmente piaciuta al pubblico, che all’inizio dello show ha riservato alla cantante anche pesanti insulti sul web. Una situazione che ha visto Malika ribellarsi con sdegno alle critiche ricevute, sottolineando come la musica dovrebbe unire e non dividere: in generale la cantante sembra aver pagato un’atmosfera non proprio perfetta e un amalgama mai nato tra i giudici del programma, che da trampolino di lancio si è trasformato negli ultimi anni in una sorta di trappola per i giudici ultimi arrivati.

Malika Ayane, la sua vita

Malika Ayane è fidanzata e vive tra la sua città natale, Milano, e Berlino, essendo poi già madre di una ragazza, Mia, che oggi ha quattordici anni essendo nata quando Malika ne aveva ventuno. La cantante ha avuto diverse storie importanti nella sua vita ed un marito, Federico Brugia, sposato nel 2011 ma dal quale si è separata nel 2016. Ora come detto ha un nuovo compagno, il manager Claudio Fratini, una storia che va avanti da circa 2 anni. Aver cominciato la carriera da cantante giovanissima ha permesso a Malika Ayane di vivere esperienze che l’hanno fatta maturare molto in fretta nell’ambiente musicale, potendo vantare a trentacinque anni già cinque album e diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, ben quattro nel giro di dieci anni, sia come ospite sia come cantante in gara, col palco dell’Ariston che le è stato sempre particolarmente congeniale.

Poche parole sul Coronavirus

Malika Ayane in queste ultime settimane non si è sbilanciata molto sul tema emergenza coronavirus, preferendo rimanere in silenzio in un momento così grave non solo per l’Italia, ma per tutto il mondo. Malika è sempre stata un’artista di poche parole fuori dal palco ma non ha avuto paura di schierarsi su temi importanti, come ad esempio il razzismo che a volte è stata costretta a subire anche per le origini del padre marocchino. Malika ha sempre denunciato una certa ipocrisia di fondo di chi a volte le ha detto: ‘Anche se sei marocchina, sei ‘brava”, come a voler giustificare un qualcosa che invece non dovrebbe aver bisogno di spiegazioni. Temi affrontati in diverse interviste, anche se come detto più spesso Malika ha preferito far parlare la musica, come farà sul palco di ‘Stasera… Laura!’ per celebrare un’artista che ha sempre apprezzato molto come Laura Pausini.



