Malika Ayane: “Cesare Cremonini? Ero al suo concerto”/ “Mi sono sentita osservata…”

Malika Ayane e la confidenza su Cesare Cremonini: “Ero al concerto allo Stadio San Siro e…”

Malika Ayane ha rilasciato un’intervista molto profonda al Settimanale Chi. La cantante ha parlato del rapporto con i suoi ex. Malika Ayane ha avuto una storia con Cesare Cremonini. I due sono stati insieme dal 2009 e dal 2010 e pur non avendo un rapporto quotidiano continuano a provare reciprocamente profonda stima e lo ricordano ogni volta che ne hanno occasione. Malika Ayane ha partecipato di recente anche al concerto di Cesare Cremonini allo Stadio San Siro. Malika avvertiva su di sé gli occhi del pubblico tanto che nell’intervista ha dichiarato: “Mi sono sentita osservata. Ma se tu hai tifato per quella persona ancor prima che per il sentimento come fai a cancellarla?”.

Dopo Cesare Cremonini, Malika Ayane ha avuto una relazione con Federico Brugia. La coppia è stata sposata per bene cinque anni, dal 2011 al 2016. Federico, però, aveva già due figli da una relazione precedente: Ludovica di 16 anni e Matilde di 14 anni. L’annuncio della fine del matrimonio è arrivato a fine giugno 2016. Malika Ayane e colui che avrebbe dovuto essere l’unico grande amore della sua vita, Federico Brugia, si sono inaspettatamente lasciati e anche a malo modo. Dopo alcuni anni però Malika ha incontrato l’ex marito ed è successo qualcosa di inaspettato: “Siamo tornati a casa insieme perché abitiamo nello stesso quartiere. Ci siamo presi del tempo per fare una chiacchierata come non succedeva da tempo ed è stato bellissimo. Sei anni della vita con qualcuno non si possono dimenticare”, ha dichiarato.

Malika Ayane è una donna complicata. L’artista si è raccontata a tutto tondo nell’intervista al Settimanale Chi. Malika Ayane ha attribuito anche a sé la colpa della fine delle relazioni con i suoi ex compagni: “Sono un tornado, ci sono momenti in cui sono insopportabile. Ho picchi di umore in cui mi sento invincibile e altri in cui mi sento peggio di un mocio. Poi sono irruenta e individualista”.

La carriera di Mallika Ayane è iniziata per caso. L’artista aveva accompagnato una sua amica per un provino al Teatro La Scala e per un segno del destino a 11 anni è entrata nel coro della Scala. Ancor prima però Malika serviva ai tavoli di un ristorante come cameriera. A muoverla la fame di vita: “Non mi sento mai comoda. Non ho ancora 40 anni, ho una carriera avviata, una figlia grande e ancora oggi mi pongo la stessa domanda: dove vorrò raccontarmi?”. Malika Ayane non si reputa un’artista fallita anche se vive il fallimento come un’opzione e non come una tragedia.

