Malika Ayane con “Ti piace così”/ A Sanremo 2021 dopo 6 anni e tanta tv, torna a far parlare la musica!

Malika Ayane, dopo 6 anni, torna al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Ti piaci così“, firmato insieme a Pacifico, Alessandra Flora e il Dj Congorock. L’ultima partecipazione alla kermesse risale al 2015 con il brano “Adesso è Qui (Nostalgico Presente)“, con cui conquistò il terzo posto e il premio della critica. Della sua partecipazione a Sanremo 2021 ha detto: “Con grandissima gioia è un piacere in quest’anno così particolare, la musica può fare davvero qualcosa di straordinario per tenere vicine le persone”, riporta SoundBlog. Sulla canzone “Ti piaci così” ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Parla di sensazioni, è la descrizione di un preciso attimo in cui ci si accorge che tutto può succedere, purché parta da una consapevolezza di sé. È la stessa sensazione che ti porta a ballare da solo scalzo in mezzo a una stanza, perché sei vivo“.

La carriera di Malika Ayane

Di padre marocchino e madre italiana, Malika Ayane è nata a Milano. Il nome Malika in lingua marocchina significa “regina” ed era anche il nome della nonna. I genitori si accorgono delle sue capacità di cantante sin da bambina, tanto che già a 11 anni è alla Scala come corista e poi solista e dopo aver frequentato il Conservatorio si diploma in canto e violoncello. A differenza di tante sue colleghe uscite dai talent televisivi, Malika fa una lunga gavetta nei locali e anche alle sagre locali. Appassionata di blues, jazz e gospel, sperimenta anche l’electro-clash. Dopo una lunga gavetta, Malika Ayane inizia a farsi notare nel 2008 quando incide il suo primo album che viene certificato disco di platino. A darle la possibilità di incidere il suo primo album è stata Caterina Caselli. Grazie al successo del singolo Feeling Better, Malika conquista la notorietà. Amata dal pubblico e dalla critica, Malika Ayane partecipa 4 volte al Festival di Sanremo, è uno dei 4 giudici a X Factor 13, interpreta Evita Peròn nell’omonimo musical e pubblica ben 5 album, affermandosi come una delle cantanti più amate e stimate del panorama musicale italiano.

Malika Ayane tra cinema e tv

Nel 2009 è autrice del brano “Dopo di me” per Valerio Scanu (concorrente dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi) e insieme a Morgan, Ligabue, Jovanotti, Francesco Renga, J-Ax, Negramaro, Tiziano Ferro e tanti altri, canta il brano “Domani 21/04/2009“, dell’iniziativa di Artisti Uniti per l’Abruzzo. Malika Ayane continua a collaborare con grandi artisti e partecipa a vari Festival di Sanremo, portandosi a casa il Premio Mia Martini e il Premio della Stampa. Nel 2010 viene invitata alla serata di premiazione del David di Donatello durante il quale canta La prima cosa bella, e l’anno dopo canta Il giorno in più, inserito nella colonna sonora dell’omonimo film di Fabio Volo. Malika Ayane è stata giudice di X Factor 2019 rappresentando la categoria under uomini. La cantante ha affrontato questa sfida dichiarando: “L’idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo la propria carriera mi emoziona tantissimo“.



