Malika Ayane ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica da giovanissima, parte al coro di voci bianche del teatro La Scala di Milano. anni fondamentali per la maturazione artistica di Malika che solamente più tardi ha intrapreso un percorso come cantante solista, firmando il suo primo contratto discografico nel 2007. La carriera di Malika Ayane è costellata di successi; basti pensare che solamente due anni dopo il suo esordio come cantante solista, ha preso parte per la prima volta il festival di Sanremo, nella sezione giovani, replicando più avanti in altre altre quattro occasioni. Una carriera dunque particolarmente florida, e una vita privata altrettanto movimentata.

Malika Ayane, dalla carriera alla vita privata/ L'addio con Cremonini e le nozze a Las Vegas, oggi è single

Malika Ayane infatti è diventata mamma di una bambina quando aveva solamente 21 anni. La piccola, oggi una donna, si chiama Mia. Una figlia nata dalla relazione con il suo primo fidanzato. Che non è andata come lei avrebbe sperato. La loro storia d’amore sia infatti conclusa lasciando però un dono nella pancia di Malika, che ha scelto con estremo amore di crescere la sua bambina, con tutte le difficoltà del caso. La sua carriera musicale era infatti appena cominciata, ma questo non è impedito alla cantante di portare avanti la gravidanza di Mia.

Malika Ayane, gli amori della cantante: Cesare Cremonini e altri uomini

Una bambina nata quando aveva 21 anni e diverse relazioni finite alle spalle di Malika Ayane, che è stata fidanzata nel 2009 con Cesare Cremonini per un anno. Nel 2011 Malika ha conosciuto il regista Federico Brugia che ha sposato prima a Las Vegas e poi a Milano con rito civile.la loro storia d’amore si è conclusa nel 2016. Negli ultimi anni Malika Ayane si è legata al manager Claudio Fratini ma la loro storia è terminata nel 2022. Non sappiamo se attualmente ci sia qualche nuovo amore nella vita della cantante, molto amata dagli italiani.