Malika Ayane sarà ospite nella puntata di stasera, lunedì 19 maggio 2025, su Canale 5 nel nuovo show musicale ‘Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo’ de Il Volo. Nata a Milano il 31 gennaio del 1984 ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era solo una bambina, infatti all’età di 11 anni approdò nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala e studiava violoncello al Conservatorio di Milano.

Nel 2008 la nota cantante ha inciso il suo primo album che l’ha resa subito famosa. Nel 2015 ha partecipato a The Voice of Italy e pubblica l’album Naïf, ottenne un incredibile successo con il brano ‘Senza fare sul serio’. Nel corso della sua carriera ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, durante l’edizione del 2010 fece molto scalpore la protesta dell’orchestra contro la sua eliminazione, si era esibita sul palco dell’Ariston con il brano ‘Ricomincio da qui’. Malika Ayane ha anche ricoperto il ruolo di giudice a X Factor nel 2019.

Malika Ayane ha una figlia, Mia, nata quando aveva solamente 21 anni, ma non ha mai rivelato l’identità dell’ex compagno. In passato ha però detto che erano molto innamorati, restò incinta dopo sei mesi ma dopo la nascita della figlia si resero conto che tra loro non poteva funzionare e hanno deciso di dirsi addio.

Dal 2009 al 2010 l’amatissima cantante è stata impegnata sentimentalmente con Cesare Cremonini, hanno scritto insieme il brano ‘Ricomincio da qui’ presentato da lei a Sanremo nel 2010. Nel periodo che sono stati insieme si sono dedicati parole speciali e piene d’amore, sembravano molto complici e innamorati ma col tempo la relazione ha preso una brutta piega. Malika Ayane raccontò che furono le incomprensioni e le divergenze relative al futuro a causare la rottura.

Dopo la fine della loro storia d’amore Malika Ayane ha ritrovato l’amore con il regista Federico Brugia. I due nel 2011 convolarono nozze in gran segreto mentre erano a Las Vegas, nel 2016 però decisero di dividere le loro strade. Due anni dopo la cantante iniziò una relazione sentimentale con il manager Claudio Fratini, durata fino al 2022, ad oggi la cantante è single.