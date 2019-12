MALIKA AYANE/ Dopo le accuse di sessismo trionferà con Davide Rossi? (X Factor 2019)

Pochi dubbi sul fatto che Malika Ayane sia stata una delle sorprese principali di questa edizione di X Factor. Questa sera, in occasione della gran finale in onda su Sky Uno, scopriremo se la cantante di origini marocchine, alla guida del gruppo Under Uomini, riuscirà a bagnare il suo esordio dietro il bancone più temuto d’Italia con una vittoria che andrebbe ad incorniciare la sua intera esperienza nel talent di Sky. Molto dipenderà ovviamente dalla performance che sarà capace di mettere in scena Davide Rossi, il cantautore reatino che ha legato la sua esperienza a X Factor soprattutto ad uno strumento: il suo amato pianoforte. Fin qui le assegnazioni dei brani da parte di Malika si sono rivelate quasi sempre azzeccate. Vincenti le scelte della semifinale, con Malika che ha scelto per il suo pupillo “Toxic” di Britney Spears nella prima manche e “Uptown Funk” di Mark Ronson e Bruno Mars nella seconda manche.

MALIKA AYANE E LE ACCUSE DI SESSISMO

Non tutto però è stato rose e fiori nella sua esperienza a X Factor. Ciò che resterà impresso agli appassionati – e non – del talent targato Sky in relazione all’esperienza di Malika Ayane nel programma è probabilmente l’intervista di cui si è resa protagonista pochi giorni fa e nella quale la cantante ha denunciato una forma di sessismo strisciante nella valutazione dei giudici. Queste le parole pronunciate nell’intervista a Vanity Fair che hanno fatto scalpore: “A X Factor per una donna è più difficile mostrarsi dura con gli altri. Se lo fai ti dicono e ti scrivono che sei isterica, che hai le mestruazioni, che non sco*i abbastanza…c’è un’enorme letteratura al riguardo. Non ho mai sentito nessuno dei miei colleghi uomini essere messi nella condizione di dover spiegare i loro atteggiamenti più decisi. E non è un giudizio su di loro, anzi: sono adorabili. Ma evidentemente sono più liberi di Mara e me. È come non conoscere la sensazione di uscire di casa in minigonna e ricevere fischi per strada”.

MALIKA AYANE E I SIPARIETTI CON SFERA EBBASTA

Ma a proposito dei suoi colleghi maschi, il giudice con cui si è resa protagonista degli scontri più accesi è senza dubbio Sfera Ebbasta. Uno dei siparietti di cui si è discusso maggiormente in queste settimane è quello che ha visto Malika rimproverare il trapper per lo scarso garbo con cui ha giudicato l’esibizione di Lorenzo, concorrente della categoria under uomini successivamente eliminato dal programma: “Sembra che ogni volta che si esibisca il concorrente di Malika Ayane, io debba rompere le palle, effettivamente uno può pensare ‘uno si fa la sua strategia, attacca sempre uno’. In realtà no, perché a me piace dire quello che penso e poi al massimo essere contestato, per quello che dico. Se fossimo negli Anni 80 saresti fighissimo, a me piacerebbe sentire qualcosa della tua età, qualcosa di recente. Una cosa un po’ più nuova. Sarà che sono io che sono troppo giovane”. Secca la replica di Malika: “Volevo ricordare che questo è un brano che tutta la settimana si sente ancora almeno 50 volte in radio, quindi è in ottima salute”. Ma Sfera a questo punto si è acceso: “Cosa ascolti, Radio Zeta?”. Richiamo all’eleganza nella stoccata riservatagli da Malika: “A parte che Radio Zeta ha anche una programmazione molto interessante. Puoi essere anche più garbato alle volte?”.



