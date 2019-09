Malika Ayane/ Foto, darà un tono serio al talent show? (X Factor 13)

Sarà uno dei volti seri di X Factor 13: Malika Ayane seguirà forse la stessa linea strategica dell’amico e collega Samuel Romano. I due infatti condividono la volontà di voler dare un tono serio al talent show di Sky Uno e per questo promettono di non fare sconti di alcun tipo. “Sto imparando ad essere meno puntigliosa”, racconta durante la conferenza stampa. Una dichiarazione che ci lascia intuire come nelle prime puntate potrebbe fare fin troppe precisazioni agli aspiranti concorrenti che saliranno sul palco. “Ci sono infiniti modi di fare musica e di proporsi come artista”, ammette poi, preannunciando una successiva apertura mentale. Sembra quindi che Malika non darà sempre e solo un secco “no” a chi si allontanerà dalla sua idea di cantante, ma che valuterà le abilità di ognuno e le singole particolarità. “Sto aspettando X Factor anche per vedere i tuoi outfit”, scrive una fan su Instagram commentando l’ultimo post di Malika. In effetti l’artista si è sempre messa in luce anche per il suo look stravagante e di certo non ha disatteso i suoi ammiratori nemmeno durante il primo incontro con la stampa, sfoggiando uno stile molto simile a quello di Lady Gaga. Nella foto invece la vediamo con completo nero e verde, camicia e pantaloni pieni di stelle, diretta verso Berlino. Clicca qui per guardare lo scatto di Malika Ayane.

Malika Ayane, X Factor 13: Samuel Romano come compagno d’avventura

Malika Ayane ha già trovato in Samuel Romano un valido compagno d’avventura per questo debutto ad X Factor 13. La giudice siederà infatti al fianco del collega fin dalla prima puntata del talent musicale, al via sul piccolo schermo di Sky Uno nella prima serata di oggi, giovedì 12 settembre 2019. Malika è sopravvissuta all’impatto con il programma, quello che definisce “il momento trampolino”: dopo aver constatato che l’acqua era fredda, adesso ha trovato un suo equilibrio anche per quanto riguarda i meccanismi dello show. “Devo dire che non amo chi tra i concorrenti si presenta portando avanti la propria storia personale”, specifica durante un’intervista a La Repubblica. Niente emozioni, niente favoritismi quindi per la giudice, che vuole mettere al primo posto solo la musica e le abilità dei tanti aspiranti concorrenti. Ci saranno di sicuro occasioni per vederla più severa che mai, altre invece in cui si mostrerà magari più morbida. “Sentirsi a disagio è il miglior modo per affrontare una nuova sfida”, aggiunge ancora al sito Affaritaliani, convinta che cercherà anche di divertirsi in questa nuova parentesi televisiva e fare bene il suo lavoro di giudice.

Uno splendido biondo





© RIPRODUZIONE RISERVATA