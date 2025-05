Malika Ayane e e il rapporto con la figlia Mia

Malika Ayane è considerata una delle voci più belle, eleganti e raffinate della musica italiana. Appassionata di musica sin da bambina, capisce sin da subito di voler trasformare quella passione in un lavoro e, attraverso lo studio e una lunga gavetta, riesce a conquistare un mondo nel mondo della musica senza rinunciare all’amore. Appena ventenne, infatti, diventa mamma della figlia Mia a cui, oggi, insegna ad inseguire la felicità senza dover avere per forza una persona accanto come ha svelato lei stessa, qualche tempo fa, ai microfoni di Vanity Fair.

«Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi. È anche quello che tento di insegnare a mia figlia Mia, che ha finalmente l’età per capire che una madre bislacca non è necessariamente una tragedia», ha raccontato la cantante nel 2019.

Malika Ayane: gli ex amori e la vita in Germania

Malika Ayane ha avuto una storia con il regista Federico Brugia, con il quale si è sposata in segreto a Las Vegas nel 2011 e, nel 2018, ha incontrato Claudio Fratini, un manager incontrato ad una festa e con cui la relazione è durata fino al 2022. La Ayane, però, dal 2009 al 2010 ha avuto anche una storia con Cesare Cremonini conosciuto durante un evento al Quirinale.

Attualmente, della vita privata dell’artista non si sa molto se non che ha scelto di trasferirsi in Germania. Sulla sua vita a Berlino, in un’intervista rilasciata a Il Giorno ha raccontato che, nella città tedesca “ho una vita molto più lenta, qui il tempo scorre troppo in fretta. Lì faccio molte meno cose, insomma la vita che spero di fare “da grande“ dedicando le giornate alla pace e allo studio». Poi, però, ha aggiunto che «Ogni tanto sento l’assenza dei miei amici. Però poi vengono a trovarmi e ci divertiamo».

