Malika Ayane/ “Malifesto? Un disco accogliente e incalzante”

Malika Ayane ospite della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. La raffinata interprete si racconta a cuore aperto dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Ti piaci così”. E’ stata la quinta volta sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo per la cantante che, intervistata da thewaymagazine.it ha confessato: “mi viene in sogno la scaletta, la prova vestiti. Ma la positività è contagiosa, quindi nella vita sono io che voglio dare coraggio a tutti”. Dopo la partecipazione a Sanremo ha pubblicato il nuovo album di inediti dal titolo “Malifesto” che racconta così: “la cura e la scelta dei suoni caldi ma non solamente analogici – racconta – mi porta a pensare che stavolta il lavoro di produzione è stato perfetto per quello che desideravo. Siamo stati un gruppo di italiani che si è messo a guardare oltreconfine, prendendo ispirazione da tutto il mondo senza perdere le proprie radici. È questa la cosa che mi riempie di gioia”. Un progetto importante, il sesto della sua carriera, che l’hanno vista collaborare con Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo.

Malika Ayane dopo Sanremo 2021 pubblica Malifesto: “frutto dell’attualità”

Un disco manifesto per Malika Ayane che precisa. “il mio manifesto è abbastanza frutto dell’attualità ma non bisogna trattare questo momento come qualcosa da subire, secondo me. Anzi, è inevitabile questo nostro presente. Noi conduciamo le nostre vite e ci troviamo a osservare il mondo con emozioni diverse”. Tra i brani del disco c’è anche Telefonami in cui ha collaborato con Colapesce e DeMartino: “era pop sia nella scrittura che nel contenuto. Mi ha catturato questo nuovo brano dall’impronta leggera e ho riscritto parte del testo con Pacifico. Ho scritto anche un brano con Leo Pari, il tema è l’unica certezza che abbiamo è come stiamo vivendo il presente”. Sul finale parlando sempre del suo album ha aggiunto: “pensavo a un disco che potesse essere ascoltato sia in appartamento che in auto. Lo volevo non solo accogliente ma anche incalzante, non volevo fosse limitato a un contesto determinato. Quindi ho incluso archi filtrati, malinconia molto calda e rassicurante. L’ho registrato in gennaio e secondo me si sente. Farlo a inizio anno mi ha aiutato, perché il momento fermo aiuta per disegnare il futuro”.

