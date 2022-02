Malika Ayane, ospite a Sanremo 2022/ Il suo ritorno all’Ariston per l’Olimpiade

Malika Ayane conosce bene l’emozione che si può provare in una vetrina importante come quella del Festival di Sanremo, dove si è presentata in gara per l’ultima volta solo in un anno fa con “Ti piaci così“. La cantante classe 1984 questa volta, però, tornerà all’Ariston in una veste completamente diversa: sarà lei, infatti, ad affiancare Arisa nell’interpretazione die due brani finalisti per diventare l’inno ufficiale di Milano Cortina 2026, Fino all’alba” e “Un po’ più in là”.

Il pubblico da casa, attraverso una votazione online, avrà il compito di scegliere la canzone vincitrice. I voti potranno essere dati subito dopo la fine dell’esibizione utilizzando il sito ufficiale di Milano Cortina 2026 fino al prossimo 22 febbraio 2022.

Malika Ayane ospite a Sanremo 2022 insieme ad Arisa: il loro compito speciale

Il Maestro Peppe Vessicchio, altra vera istituzione di Sanremo, si è occupato di curare la direzione artistica dell’iniziativa che ha portato alla scelta dei due brani finalisti presentati in fase di bando dal Corpo Musicale “La Cittadina San Pietro Martire di Seveso” della provincia di Monza e Brianza e dal CPM Music Institute di Milano, scuola fondata a presieduta da Franco Mussida.

La scelta di coinvolgere il pubblico in questo progetto, come già accaduto per l’emblema, rientra nello spirito partecipativo e di condivisione che dall’inizio caratterizza l’Olimpiade in cui l’Italia si augura di poter fare bene. Una volta conclusa l’esperienza nella città dei fiori, Arisa e Malika saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di Chiusura dei Giochi Invernali di Bejiing 2022, in cui sarà effettuato il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica ai sindaci di Milano e Cortina.

