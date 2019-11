Malika Ayane/ Pronta alla sfida: “Sappiamo usare le nostre armi” (X Factor 2019)

Malika Ayane ha segnato un punto a favore della sua squadra. L’inedito presentato dal suo allievo Davide Rossi, ‘Glum’, ha convinto anche gli altri protagonisti del parterre, che ne hanno apprezzato l’interpretazione e lo stile. La coach di X Factor 2019, però, dovrà fare tesoro dei consigli di Samuel Romano, che ha invitato il giovanissimo concorrente a sperimentare sempre cose nuove, evitando qualsiasi cliché. Malika Ayane, da parte sua, nell’ultima puntata in onda giovedì scorso non ha invece potuto fare a meno di sostenere la corsa dei Sierra, agguerritissimi avversari tra le file della squadra di Samuel, capaci di sostenere il palco con esibizioni “vere” e sempre fedeli al loro stile. I Sierra, però, rappresentano uno degli ostacoli più duri da superare per Davide Rossi, che dovrà riporre tutte le sue speranze nella sua nuova esibizione di questa sera.

MALIKA AYANE A X FACTOR “È ARRIVATO IL MOMENTO DI…”

Malika Ayane continua a sostenere Davide Rossi, l’ultimo concorrente rimasto in gara a X Factor 2019 nella sua squadra. Dopo la puntata di giovedì scorso dedicata agli inediti, nella quale la coach non ha potuto fare a meno di acclamare il cantante per il suo brano, la gara riparte questa sera dalla nuova assegnazione: Treat you better di Shawn Mendes, hit del 2016. In uno degli ultimi appuntamenti in daytime, Malika Ayane ha sottolineato l’attinenza tra il brano e le corde del suo giovanissimo talento, che quasi certamente, anche questa sera, riuscirà a dimostrare quanto vale. “È arrivato il momento di far vedere quanto sappiamo usare bene le armi”, ha detto la coach incontrando il suo allievo per le prove di rito. “Magari potrebbe essere la volta buona in cui pensi solo a cantare, l’orchestra – assicura Malika Ayane – è fighissima”.

MALIKA AYANE: “DAVIDE ROSSI CI HA FATTO VEDERE CHE…”

Dopo i preziosi consigli di Malika Ayane, certa che il suo giovanissimo concorrente degli under uomini abbia tutte le carte in regola per accedere all’ormai imminente serata finale di X Factor 2019, Davide Rossi è sempre più consapevole del suo talento. Il cantante è infatti certo che il nuovo brano sarà abbastanza “tosto” e che sottolineerà tutte le potenzialità della sua voce; ma, la sua coach lo ha corretto, precisando che già in passato ha avuto a che fare con brani in grado di esaltare le sue doti: “cosa è che hai fatto che non fosse tosto?”. Malika Ayane è molto fiera di quello che il suo giovane concorrente è riuscito a realizzare fino a oggi, e in particolare nel corso degli ultimi sette giorni: “Lui in questa settimana ci ha fatto vedere come dell’ansia, come della paura, sia riuscito a fare un carburante per la sua esibizione. Speriamo – ha concluso il giudice di X Factor – che anche questa volta tutto sia d’aiuto”.



