Malika Ayane/ “Sanremo? Quel tipo di emozione non si supera mai”

Malika Ayane è tra le protagoniste della seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e trasmessa in prima serata su Rai1. Un ritorno alla musica per la raffinata interprete che, come tutti, per via della pandemia da Coronavirus ha dovuto annullare e/o sospendere tutti i suoi impegni live. Proprio per questo motivo la sua performance all’interno della splendida cornice de l’Arena di Verona è un vero e proprio evento per i suoi fans, ma anche per la stessa Malika che entusiasta sui social ha scritto: “Finalmente ci rivediamo!”. Cosa riserverà ai tantissimi fan? Non è dato saperlo, anche se Malika recentemente è stata protagonista anche del talk show “Una stagione da ricordare” al Meeting al Palacongressi di Rimini dove ha rilasciato una lunga intervista. La cantante ha ricordato due momenti molto importanti della sua carriera: l’esibizione al Teatro la Scala di Milano diretta da Riccardo Muti e la partecipazione al Festival di Sanremo. “Ricorderò per sempre il giorno della mia audizione con il maestro Muti” – ha raccontato la Ayane – “la Scala era vuota, solo lui in platea, solo io sul palco. In buca, il pianista. Pensavo che la gola potesse scoppiarmi da un momento all’altra”. Parlando, invece, di Sanremo ha detto: “all’Ariston quel tipo di emozione non si supera mai. Non importa quanta esperienza si possa aver accumulato, si rimane emergenti per sempre”.

Malika Ayane: “Essere cresciuta alla Scala ha alimentato la mia fantasia”

Impossibile poi per Malika Ayane on ricordare la rivolta degli orchestrali che, una volta comunicata la sua eliminazione, decisero di ribellarsi lanciando gli spartiti al cielo”. Racconto questo aneddoto sempre con particolare gusto. Al momento della “rivolta” ero alla Pignese con la mia squadra di lavoro e gli amici che erano venuti a trovarmi. Ero felicissima di aver preso il premio “Mia Martini’ e non c’era nulla che mi aspettassi di più dalla vita. Quindi la scena l’ho vista anch’io dalla televisione ed è stato incredibile. Un’emozione che non so raccontare. La stima dei musicisti ha un valore particolare ed essere considerata autorevole a ventisei anni è commuovente”. Non solo musica nella carriera di Malika Ayane che si è fatta apprezzare anche in teatro nei panni di Evita: “ho sempre pensato al teatro come una scatola in cui si può mettere qualsiasi luogo oltre che qualsiasi cosa. Essere cresciuta alla Scala ed essere stata educata a frequentare il teatro nel tempo libero, mi ha senz’altro resa più ricettiva alla faccenda e ha alimentato la mia fantasia. Oggi, quando devo pensare al tour per un album nuovo, cerco di realizzare uno spettacolo più che un concerto. Mi piace portare il pubblico con me in un mondo che esiste solo nella mia testa e per fortuna la mia squadra è altrettanto visionaria”.



