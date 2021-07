Malika Ayane scambiata per Malika Chalhy: piovono insulti/ “Basta, non sono io”

Malika Ayane insultata perchè scambiata per Malika Chalhy, la ragazza lesbica di Firenze che ha denunciato di essere stata cacciata di casa e ripudiata dai genitori. Dopo la diffusione della sua storia, molte trasmissioni come Le Iene e Maurizio Costanzo Show hanno raccolto la sua testimonianza. Le parole di Malika hanno colpito l’opinione pubblica, compresi molti vip che le hanno mostrato subito solidarietà. Per Malika è stata organizzata anche una raccolta fondi di cui, in questi giorni, ha parlato anche Selvaggia Lucarelli. Con i soldi della raccolta fondi, dopo aver preso una casa in affitto, Malika ha deciso di togliersi qualche sfizio acquistando una Mercedes ed un bulldog francese da 2500 euro. La scelta di Malika di utilizzare quei soldi per acquistare l’auto e il cane ha scatenato la polemica sul web. Molti utenti, però, hanno scambiato Malika per Malika Ayane che, come ha denunciato lei stessa su Twitter, sta ricevendo molti insulti per uno scambio di persone.

Malika Ayane sbotta dopo gli insulti ricevuti

Dopo essere stata sommersa da insulti, Malika Ayane, con un tweet, ha chiarito di non essere Malika Chalhy. “Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: la Malika che cercate NON SONO IO. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh? Che poi, se volete mandare messaggi d’amore siete i benvenuti -se d’odio un po’ meno ma avrete le vostre ragioni- purché siano per me stessa medesima. #sipuofare“, ha scritto la cantante. Le parole della Ayane sono state anche condivise su Instagram da Selvaggia Lucarelli.

Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: la Malika che cercate NON SONO IO. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh? — Malika Ayane (@malikayane) July 1, 2021

