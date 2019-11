Malika Ayane Vs Mara Maionchi a X Factor/ “Che caz*o dici?”: fischi in diretta!

Continua ad essere un’edizione di X Factor molto movimentata e ricca di battibecchi quella di quest’anno. Al centro delle nuove discussioni nate nel corso del Live c’è ancora lei, Malika Ayane, che stavolta non si è però scontrata con Sfera Ebbasta, bensì con Mara Maionchi. Tutto è nato subito dopo l’esibizione di Nicola Cavallaro. Il concorrente degli Over, ovvero la squadra di Mara Maionchi, si è esibito sulle note di “90 minuti”, brano cantato da Salmo. Nonostante la buona performance, Malika ha però avuto da ridire sulla scelta del brano e ha allora ammesso “A me viene molto difficile vedere qualcuno che non è Salmo fare Salmo” . Parole che hanno scatenato i fischi del pubblico presente nel teatro ma che non hanno fermato la Ayane, che ha invece ulteriormente motivato la sua critica.

Mara Maionchi e Malika Ayane, scontro a X Factor!

“Per fare il rap devi scrivere il rap. Ha fatto una versione fedele ma più debole”, ha ancora ammesso la coach. Immediata la reazione di Mara Maionchi alle parole di Malika Ayane. La coach è infatti intervenuta a difesa dell’artista della sua squadra: “Ma che ca**o dici? – è sbottata la Maionchi contro la cantante – Ma sono cover! Anche il tuo cantante ha fatto i Queen!”. Ma la Ayane non è rimasta in silenzio: “È rap, e il rap o te lo scrivi o non lo canti”. Le due prime donne hanno avuto dunque un battibecco che ha visto i colleghi Sfera Ebbasta e Samuel in d’accordo con le dichiarazioni di Malika. L’atmosfera si è poi placata, dando spazio al successivo artista sul palco.

