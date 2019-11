Malika Ayane, X Factor 2019/ Nuova lite con Sfera Ebbasta?

Malika Ayane è una grande rivelazione. La giudice di X Factor 2019 è sempre in “combutta” con Sfera Ebbasta. I due cantanti insieme, creano sempre siparietti degni di Sandra e Raimondo. Proprio la scorsa settimana, i due giudici si sono nuovamente punzecchiati dopo l’esibizione di Lorenzo, cantante eliminato insieme a Marco degli Over. “Sembra che ogni volta che si esibisca il concorrente di Malika Ayane, io debba rompere le palle, effettivamente uno può pensare ‘uno si fa la sua strategia, attacca sempre uno’. – ha affermato il trapper dopo avere sentito il cantante esibirsi sulle note di “Baby I Love You” dei Ramones – In realtà no, perché a me piace dire quello che penso e poi al massimo essere contestato, per quello che dico. Se fossimo negli Anni 80 saresti fighissimo, a me piacerebbe sentire qualcosa della tua età, qualcosa di recente. Una cosa un po’ più nuova. Sarà che sono io che sono troppo giovane”. Pronta la replica di Malika: “Volevo ricordare che questo è un brano che tutta la settimana si sente ancora almeno 50 volte in radio, quindi è in ottima salute”.

Malika Ayane, tra gaffe e battibecchi con Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta non ci sta e replica a Malika Ayane, con tanto di gaffe: “Cosa ascolti, Radio Zeta?”, domanda. La giudice, con una parlantina di tutto rispetto, ha risposto: “A parte che Radio Zeta ha anche una programmazione molto interessante. Puoi essere anche più garbato alle volte?”. Sfera ha spiegato il motivo della sua reazione: “Mi fai sempre passare per lo scemo, io le ascolto le radio!”. “Sì ma quelle che passano te”, ha provato a concludere Malika Ayane, fino all’ultima parola del trapper: “Non mi passano in radio perché dico cose sbagliate”. Le gaffe ed i battibecchi tra Malika e Sfera, sembrano non giovare agli ascolti. Lo scorso anno il terzo Live aveva portato a casa 1.276.431 spettatori medi e share del 5.2% contro 760.000 telespettatori e 3.06% di share di questo anno. I giudici del programma non convincono? L’eleganza e la raffinatezza di Malika Ayane sono per pochi eletti, diciamolo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA