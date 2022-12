Malindi, Pietro e Ginevra, i figli di Shel Shapiro/ “Ho sbagliato con Malindi ma…”

Chi sono Malindi, Pietro e Ginevra, i figli di Shel Shapiro

Malindi, Pietro e Ginevra sono i figli del noto cantante Shel Shapiro. I tre figli sono nati da due matrimoni differenti. Dalla prima compagna, ex modella nota come Mariolina e morta suicida nel 1992, aveva avuto la figlia Malindi Michelle, nata nel 1978 e rimasta orfana di mamma a soli 14 anni, un dramma che ha avuto risvolti pesanti nella sua crescita. Successivamente Shel Shapiro era convolato nuovamente a nozze e questa volta con Cristina Rivetti, portata all’altare non molto tempo dopo la scomparsa di Maria Lina e con cui poi l’ex membro dei Rokes aveva rotto definitivamente nel 1997: tuttavia da questa relazione Shel aveva avuto due gemelli, Pietro e Ginevra e anche su di loro come per Malindi non sappiamo molto e ci affidiamo alle poche dichiarazioni pubbliche rilasciate dal diretto interessato.

La morte di Maria Lina Carrieri ex moglie Shel Shapiro/ La depressione a fine matrimonio con Cristina Rivetti

Sui social, Malindi Shapiro ha scritto di vivere a Milano così come Pietro Shapiro, mentre la gemella di quest’ultimo, Ginevra, si troverebbe a Londra. Il legame che è riuscito a instaurare con i figli è fortissimo, al punto tale che loro gli danno la forza per superare i momenti più difficili. Malindi è la prima figlia nata dal matrimonio con la prima moglie Maria Lina Carreri, ex fotomodella e Miss Cinema del 1962. La ragazza, ormai donna, è nata nel 1978 e quando aveva solo 14 anni perse la mamma suicida. Subito dopo la morte della prima moglie, Shel Shapiro sembra aver ritrovato la serenità e la gioia di vivere con Cristina Rivetti con cui convolerà a nozze. Da questa nuova unione nascono due gemelli Pietro e Ginevra. Anche in questo caso le cose per il cantante non andarono bene, poiché nel 1997 divorzia.

Shel Shapiro: "Salutai Gassman e mi ignorò"/ "Monicelli? Forse gli stavo antipatico"

Shal Shapiro e il rapporto con Malindi: “Ho sbagliato con lei ma…”

Nel corso di alcune interviste, Shel Shapiro ha raccontato di aver fatto anche degli errori come padre, specialmente con Malindi, e per questo ha cercato di non ripeterli coi due gemelli più piccoli: “Avere amicizie, amori e figli non è mica semplice” ha detto una volta Shapiro tra il serio e il faceto, scherzando a modo suo sulle difficoltà di essere padre soprattutto nella sua situazione.

“Da questo punto di vista ho fatto più errori con Malindi, errori che sto correggendo con gli altri due dato che con loro sono molto più autoritario” ha svelato, accennando al fatto che col passare degli anni si tende a cedere nei confronti dei figli forse per stanchezza mentale o una forma di pigrizia. Non si conoscono altre informazioni sui figli di Shel Shapiro che hanno cercato di tenersi sempre lontani dai riflettori.

Shel Shapiro, la sorpresa di Mara Venier e la gaffe con Fellini/ "Ho fatto una brutta figura quando…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA