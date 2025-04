Secondo un recentissimo report la malnutrizione in Italia potrebbe essere un problema ben più ampio di quello che si potrebbe immaginare, tanto che circa il 25% dei pazienti che accedono in ospedale per una ragione o un’altra ne soffrono, con costi enormi per lo tasche dello stato causati dai rischi associati: a rivelarlo è stata la Società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo (o semplicemente SINPE) che proprio in questi giorni si è riunita ai colleghi dell’Associazione scientifica di alimentazione nutrizione e dietetica allo ‘Spring event 2025’ che si è tenuto a Bari incentrato – oltre che ovviamente sul tema della malnutrizione – sull’attualità dell’alimentazione clinica ed artificiale.

Partendo proprio da dati, ufficialmente in Italia si stima che circa il 40% degli adulti e il 9% dei bambini – per un totale di 3,4 milioni di persone – sia a rischio malnutrizione con la SINPE che ha calcolato che circa il 25% dei pazienti in occasione del ricovero ospedaliero presenta tutti i sintomi dello scorretto regime alimentare; mentre al contempo il 50% degli stessi pazienti durante la degenza non riceve la necessaria alimentazione con una media che si ravvisa anche a livello europeo e non solo italiano.

Malnutrizione: un problema da 2,5 miliardi di euro che può essere facilmente risolto

I rischi della malnutrizione sono parecchi e vertono tutti attorno allo sviluppo di patologie collegate che – inevitabilmente – finiscono per ripercuotersi sulle casse dello stato richiedendo maggiore assistenza ospedaliera che costa circa 2,5 miliardi di euro all’anno; mentre (quasi naturalmente) i pazienti più a rischio sono gli anziani per la loro naturale riduzione dell’appetito talvolta collegata alle difficoltà economiche, altre alla tendenza all’isolamento sociale ed altre ancora alle preesistenti patologie che riducono la capacità di assorbire i nutrienti.

D’altra parte, la letteratura ha già ampiamente dimostrato l’importanza della lotta alla malnutrizione in grado – da sola – di ridurre i tempi delle ospedalizzazioni, migliorando la salute generale del paziente e riducendo – da un lato – la mortalità e – dall’altro lato – la progressione delle patologie debilitanti; mentre i possibili interventi proposti durante l’evento a Bari partivano da una nuove serie di linee guide sull’importante dieta mediterranea, arrivando fino all’impiego dell’intelligenza artificiale per gestire la nutrizione in ambito clinico ed ospedaliero.