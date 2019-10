Malore a scuola, morta bimba di 8 anni/ Roma, cianotica in classe: disposta autopsia

Drammatica vicenda in una scuola elementare di Monterotondo, in provincia di Roma, dove una bambina di 8 anni è morta in seguito ad un malore. La piccola, come riferisce RaiNews, si trovava nella sua classe quando all’improvviso avrebbe smesso di respirare diventando inevitabilmente cianotica. La vicenda è avvenuta ieri, intorno alle ore 14.00. L’istituto scolastico primario ha prontamente chiamato i soccorsi ma nonostante il tempestivo intervento presso la scuola ed il trasporto d’urgenza al Policlinico Gemelli della Capitale, la bambina non ce l’ha fatta. I medici hanno dichiarato il decesso della piccola questa mattina a meno di 24 ore dal malore accusato a scuola. A nulla erano servite le manovre di rianimazione e ventilazione assistita messe in atto dai sanitari del 118 che, intervenuti in via Kennedy 58 avevano tentato di far riprendere la bimba.

MALORE A SCUOLA, MORTA BIMBA DI 8 ANNI: GIALLO SULLE CAUSE

Subito dopo i primi interventi, la bambina era stata trasportata d’urgenza in ambulanza presso l’Ospedale SS. Gonfalone di Monterotondo. Qui era avvenuto un piccolo miracolo in quanto i medici erano riusciti a far ripartire il cuore della piccola allieva, facendo così ben sperare in una sua ripresa. Vista la gravità delle sue condizioni, tuttavia, si era deciso di trasferirla in elisoccorso al Policlinico Gemelli giunta nel tardo pomeriggio di ieri ma purtroppo le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate e questa mattina, intorno alle 10.00, purtroppo è morta. La polizia locale di Monterotondo, in seguito al decesso, ha avviato tutte le indagini necessarie a far chiarezza su quanto accaduto. Per tale ragione sul corpo della bimba è già stata disposta l’autopsia da parte della procura di Tivoli e che stabilirà con esattezza le cause della morte e stabilire le eventuali responsabilità.

