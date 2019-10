Malore a scuola, morto studente 14enne/ Castelfranco Veneto sotto choc

Dopo la tragedia di Melissa La Rocca, un nuovo caso di morte a scuola a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso: la vittima è Rathor Sukhraj, 14enne scomparso per un malore durante la lezione di educazione fisica. Come riporta Treviso Today, il giovane albanese frequentava l’istituto ITT Barsanti in via dei Carpani e per lui non c’è stato niente da fare. Il dramma si è consumato attorno alle ore 12.20: impegnato in palestra per la lezione di ginnastica, il giovane studente si è accasciato al suolo a causa di un malore e per lui non c’è stato niente da fare. Nonostante l’immediato allarme lanciato dagli insegnanti e dal personale dell’istituto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: vani i tentativi di far ripartire il cuore del ragazzo.

CASTELFRANCO VENETO, IL 14ENNE RATHOR SUKHRAJ MORTO A SCUOLA PER UN MALORE

Oltre all’ambulanza e all’automedica del Suem 118, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine: la Procura di Treviso potrebbe disporre l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso del giovane quattordicenne. Una morte prematura che ha scosso la comunità di Castelfranco Veneto: «Non ci sono parole per esprimere il dolore che si prova in momenti come questi, esprimo le mie condoglianze alla famiglia di questo ragazzo», le parole del primo cittadino Stefano Marcon. Rathor Sukhraj, di origini sikh, frequentava la prima superiore dell’Istituto Castellano ed in passato aveva giocato con la squadra di calcio di Riese Pio X, località in cui aveva frequentato le scuole medie. Commosso il sindaco Matteo Guidolin, come riporta Treviso Today: «La nostra solidarietà, il nostro supporto va tutto alla sua famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA