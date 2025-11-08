Lieve malore per Angelo Branduardi, l’artista ricoverato per accertamenti: slitta il concerto romano al 26 dicembre.

Angelo Branduardi è ricoverato in ospedale dopo aver avuto un lieve malore. Il cantante stava per partire verso Roma per la sua prima tappa del tour, ma il concerto è al momento annullato. Infatti, dopo aver visto la cancellazione della data, molti dei fan si sono chiesti cosa fosse successo e la ragione dell’invio è da imputare alla malattia di Branduardi, al momento nella capitale per accertamenti.

Angelo Branduardi, chi è: "Cresciuto tra ladri e prostitute"/ Gli esordi tra violino e cantautorato

Il musicista deve sottoporsi a dei controlli ben precisi dopo il malore e attualmente i medici stanno effettuando accertamenti clinici per capire cosa sia successo prima del tour. Tutto era programmato e pronto per il viaggio verso l’Auditorium Parco della Musica, dove Angelo Branduardi avrebbe dovuto esibirsi in questi giorni.

Angelo Branduardi, salta il tour dopo malore: le date rinviate

Salta il tour di Angelo Branduardi che presto avrebbe fatto partire le sue date dedicate agli 800 anni dalla scrittura del Cantico delle Creature, e proprio per questo il tour si intitola “Il Cantico“. La prima data era programmata per il 9 novembre in quel di Roma, mentre il 15 novembre si sarebbe tenuto il secondo appuntamento al Teatro Goldoni di Venezia. Al momento risulta confermata questa seconda data, ma i fan e il team del musicista restano in attesa di scoprire cosa sia successo a Branduardi.

Negl ultimi giorni l’artista provava una certa astenia: si sentiva molto debile e affaticato. Oggi si trova a Varese, in una struttura dove si attende l’esito degli esami. Per quanto riguarda la data di Roma, quest’ultima è rinviata al 26 dicembre 2025 sempre all’Auditorium Parco della Musica.