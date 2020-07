Malore Attilio Fontana “Fisico mi ha avvertito”/ “Mi prendo qualche giorno di riposo”

Malore per Attilio Fontana: il presidente della Regione Lombardia si prende qualche giorno di riposo. Lo ha annunciato sui social lo stesso governatore: “Il mio fisico mi ha avvertito: Attilio prenditi qualche giorno di riposo”, ha scritto in un post su Facebook. Fontana è stato “quindi costretto a disdire tutti gli impegni di oggi e domani”. Da alcuni giorni indagato dalla procura di Milano per il caso della donazione dei camici alla Regione Lombardia, il governatore ha spiegato che “con estremo rammarico” stasera non potrà essere presente a Cervia per l’incontro con la famiglia della Lega. Ma ha voluto anche rassicurare circa le sue condizioni di salute: “Pochi giorni di riposo, lunedì al lavoro come sempre!”. Fontana nel post non fa esplicito riferimento ad un malore, ma è quel che si deduce considerando che ha dovuto disdire tutti gli impegni per riposarsi. Inoltre, ha fatto riferimento ad un “avvertimento” del suo fisico.

MALORE FONTANA: NIENTE FESTA LEGA 2020

Niente di grave, comunque, visto che Attilio Fontana lunedì sarà regolarmente a lavoro. Stasera era atteso in Riviera per la Festa della Lega 2020, con Matteo Salvini “mattatore” e lui grande ospite. Ma gli ultimi giorni non sono stati semplici per il presidente della Regione Lombardia, che si è detto costretto a rinunciare a tutti gli appuntamenti. Fontana è stato infatti iscritto ufficialmente nel registro degli indagati per il “caso camici” sulla donazione – o presunta tale – che l’azienda del cognato Andrea Dini avrebbe fatto alla Lombardia nei giorni più difficili dell’emergenza coronavirus. Dopo le polemiche e l’inchiesta, le opposizioni hanno chiesto le sue dimissioni e preparato una mozione di sfiducia. Giorni “intensi”, dunque, per Attilio Fontana dal punto di vista professionale e personale che potrebbero aver inciso sulle sue condizioni. Il fisico gli ha lanciato un segnale e giustamente lo ha ascoltato.





