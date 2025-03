Non è stato un periodo facile per Barbara de Rossi, a causa di un malore che ha fatto preoccupare tutte le persone che le vogliono bene. La showgirl, infatti, poco prima di entrare in scena nel salotto di Storie di donne al bivio si è sentita poco bene e ha disertato la trasmissione. “Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi, il giorno dopo mi sono ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura”, ha spiegato in una intervista a La vita in diretta, Barbara de Rossi.

Insomma la conduttrice e attrice si è presa un brutto spavento. Tutta colpa di una insidiosa labirintite, che oggi spera di aver superato o quantomeno di tenere a bada. Nel vis a vis con Alberto Matano, ad ogni modo, Barbara ha voluto rassicurare tutti quanti sulle sue condizioni di salute, anche se non è stato facile tornare alla normalità.

Come sta Barbara de Rossi? Il malore causato da una labirintite: “E’ stato risolto tutto ma…”

“Quando mi sono sentita male, è stato più il fatto che non riuscissi a mantenere l’equilibrio, più che il vomito. Non riuscivo proprio a reggermi, cadevo per terra, anche da sdraiata, girava tutto”, ha spiegato ancora la De Rossi. L’intervista con Monica Setta, inevitabilmente, è saltata ma la conduttrice è stata la prima a preoccuparsi della sua ospite, accompagnandola fino all’hotel dove alloggiava.

E’ li però che la situazione è peggiorata repentinamente. “Sono stata al Pronto Soccorso dove mi hanno fatto tutte le analisi e una dottoressa mi ha fatto delle manovre che hanno risolto tutto”, le parole rassicuranti di Barbara de Rossi. Adesso l’attrice sta bene ed è pronta a ricominciare con l’entusiasmo contagioso di sempre.

