Malore Daniele Scardina, operato alla testa/ Ultime notizie: condizioni gravi

Daniele Scardina operato d’urgenza a Milano

Ansia per Daniele Scardina, che nel primo pomeriggio a Milano ha subito un colpo alla testa in allenamento ed è stato operato d’urgenza. Il pugile milanese è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas attorno alle 17 ma le sue condizioni hanno subito preoccupato gli operatori sanitari, che sono intervenuti chirurgicamente. I medici hanno infatti scelto di operare il pugile viste le serie condizioni di salute.

Daniele Scardina e Diletta Leotta, perché si sono lasciati?/ "È stato un grande amore" ma…

Daniele Scardina in questi giorni si stava allenando per il proprio esordio nei pesi mediomassimi. Il prossimo appuntamento sarebbe stato per venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Il pugile milanese ha deciso nei mesi scorsi di passare di categoria, lasciando i supermedi in cui aveva sempre militato durante la sua carriera da professionista iniziata nel 2015, per arrivare a gareggiare nei pesi mediomassimi. Le sue condizioni di salute, come spiega l’Ansa, sono gravi ma stazionarie.

DIRETTA/ Salisburgo Roma (risultato finale 1-0): decisiva la rete di Capaldo

Chi è Daniele Scardina

“King Toretto” ha cominciato la propria carriera da pugile quando aveva 15 anni. In Italia, è uno dei migliori talenti: nel 2019 ha vinto il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation. Dopo aver lasciato Rozzano per trasferirsi a Miami, insieme al fratello, per allenarsi come professionista nella 5th Street Gym con Dino Spencer, nel 2021 ha conquistato il titolo intercontinentale WBO categoria super medi battendo Ricardo Nunez. È noto al gossip anche per una relazione con Diletta Leotta.

LEGGI ANCHE:

Cristiano Ronaldo, rimborso di 275mila sterline dopo le accuse di stupro/ L'avvocato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA