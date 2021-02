Malore Dziczek in Ascoli Salernitana / Si accascia a terra e va via in ambulanza

Attimi di grande paura e preoccupazione questo pomeriggio allo stadio Del Duca di Ascoli, dove è andata in scena la partita tra Ascoli Salernitana. Il centrocampista della squadra granata, Patryk Dziczek, ha avuto un malore a quattro minuti dal triplice fischio finale. Grande spavento in campo: il giocatore è caduto al suolo e come hanno spiegato i compagni di squadra all’arbitro, non si tratterebbe nemmeno della prima volta. La partita tra i marchigiani e i campani è stata sospesa per qualche minuto, con il giocatore che pur avendo ripreso conoscenza ha lasciato il campo in ambulanza. I minuti finale della partita di Ascoli Salernitana sono stati dunque caratterizzati dalla paura. Brutto spavento per i tifosi della Salernitana e per i tutti i giocatori, che hanno visto Patryk Dziczek accasciarsi a terra improvvisamente. L’intervento dello staff sanitario si è rivelato tempestivo: l’ambulanza infatti si è precipitata sul rettangolo verde e ha prestato soccorso al calciatore. L’arbitro ha naturalmente interrotto la partita, con gli ospiti avanti di due gol. La gara ha poi ripreso il suo regolare svolgimento ed è terminata con lo stesso punteggio. Lo scorso settembre, Patryk Dziczek era già svenuto in occasione di un allenamento con la Salernitana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA