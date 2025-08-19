Malore Gaia Gozzi e salta il concerto in Sardegna, annuncio allarmante: "Corpo fa brutti scherzi", cos'è successo e come sta la cantante

Malore Gaia Gozzi: salta il concerto in Sardegna, l’annuncio della cantante allarma i fan

Paura e preoccupazione per Gaia Gozzi che in queste ore ha annunciato l’annullamento di un suo concerto in Sardegna per le sue condizioni di salute. La cantante 27enne si sarebbe dovuta esibire il 20 agosto 2025, domani, a Gonnesa in Sardegna per una tappa del suo tour estivo ma all’improvviso ha annunciato che il concerto è saltato perché non sta bene. Non è chiaro se sia stata colpita da un malore Gaia Gozzi ma il suo messaggio sui social ha allarmato i tanti fan che da anni la seguono con affetto e stima.

E con queste parole che ha annunciato di avere avuto un malore Gaia Gozzi: “Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire.” L’artista italo-brasiliana che nell’ultimo Sanremo ha incantato tutti con Chiamo io Chiami tu non è scesa nei dettagli ne ha rivelato come sta e cos’ha avuto ma in poco tempo in molti hanno inondato i suoi social con i migliori auguri di pronta guarigione a cui ci uniamo anche noi sperando che non si tratti di nulla di grave.



Gaia Gozzi annulla il concerto: come sta e cosa è successo: “Ritornerò prestissimo”

Nei giorni scorsi Gaia Gozzi si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social parlando dei suoi problemi di ansia e depressione confidandosi a cuore aperto con i suoi fan e mostrandosi con gli occhi lucidi. Oggi a causa di un malore Gaia Gozzi ha annunciato che salta il suo concerto in Sardegna senza scendere troppo nei dettagli. Tuttavia l’artista ha voluto comunque mostrarsi ottimista e pronta a rimettersi al più presto in sesto: “Prometto che ritornerò prestissimo per recuperare come si deve.” Il suo tour estivo continuerà fino al 13 settembre con l’ultima tappa a Cuneo non è stato ancora rivelato quando verrà recuperata la tappa a Gonnesa.