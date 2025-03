Malore Giulio Berruti a Pechino Express 2025: “Crisi fibromialgica, non riesco a parlare”

C’è stato spazio anche per un malore Giulio Berruti a Pechino Express 2025, nella 2a puntata in onda questa sera, giovedì 13 marzo 2025. La gara entra sempre più nel vivo e tutte le coppie hanno faticato non poco per trovare un passaggio sotto il sole cocente delle Filippine. Tuttavia durante il percorso l’attore Giulio Berruti de Gli Estetici si è sentito male generando paura e preoccupazione nel suo compagno di viaggio Nicolò Maltese.

Giulio Berruti si è sentito male a Pechino Express 2025: “Ho avuto un piccolo episodio di rigidità muscolare, una cosa molto comune a chi ha la fibromialgia. Una piccola crisi fibromialgica che mi blocca purtroppo i muscoli e non mi consente di muovermi e infatti parlo anche male…” E subito dopo ha spiegato meglio che cosa gli è successo: “Quando mi stresso molto magari a livello fisico i muscoli tendono ad irrigidirsi molto quindi faccio molta fatidica a muovermi…e come se camminassi con un freno a mano tirato, quindi diventa tutto molto più faticoso.”

Pechino Express 2025, Malattia di Giulio Berruti de Gli Estetici si sente male: cos’è la fibromialgia

Determinato a proseguire nella gara e non arrendersi, Giulio Berruti de Gli Estetici ha cercato di riprendersi il prima possibile per poter continuare la gara: “Mi servono cinque-sei minuti per rilassare i muscoli…ma io non permetterò mai alla mia malattia di definirmi.” Che cos’è la fibromialgia, la malattia di Giulio Berruti di Pechino Express 2025? È una patologia reumatica non infiammatoria caratterizzata da dolore diffuso e cronico, le cause non sono note mentre per quanto riguarda i sintomi sono sostanzialmente dolori muscolari e ossei diffusi e costanti, può portare anche ad ansia e depressione e per questo spesso alla terapia farmacologica si associa quella psicologica. “Io la chiamo “la str…” perché bisogna saperci trattare.” ha rivelato l’attore in una recente intervista a Verissimo.