MALORE GIUSEPPE GARIBALDI AL GRANDE FRATELLO: COSA HA AVUTO E COME STA/ “Svenuto in bagno dopo lunga corsa”

Giuseppe Garibaldi è pronto a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello 2023, prima però fa la sua apparizione nello studio di Canale 5 per spiegare cosa gli è accaduto e quali sono i motivi del suo malore. “Ho mangiato pochissimo, ho fatto colazione a mezzogiorno, poi mi sono messo a correre ad alta velocità e dopo un’ora e un quarto con velocità dai 15 ai 20. Volevo fare Alex Schwazer! – ha detto col sorriso – Poi ho notato che mi stavo sentendo male. Ricordo che sono poi andato in bagno e lì sono svenuto. Da lì non mi ricordo più niente.”

Alfonso Signorini ha dunque spiegato che Giuseppe “È stato soccorso prima dal medico del Grande Fratello, poi è stato portato in ospedale per accertamenti ed è stato dimesso praticamente il giorno dopo.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuseppe Garibaldi e il malore al Grande Fratello 2023: cos’è successo

Pochi giorni fa nella casa del Grande Fratello 2023 i concorrenti hanno vissuto attimi di vero panico quando Giuseppe Garibaldi si è sentito improvvisamente male. Urla e preoccupazione tra gli inquilini, che hanno chiesto l’immediato intervento del Grande Fratello. Pochi minuti dopo fuori dalla Casa è arrivata un’ambulanza, che ha portato Giuseppe dritto in ospedale.

È dunque arrivato un comunicato del GF a tranquillizzare i tanti telespettatori sulle condizioni di Garibaldi: “Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”. Questa sera, 5 febbraio, Giuseppe farà finalmente il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello, riprendendo il suo percorso da concorrente.

Cosa ha avuto Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello? Rientra in Casa dopo il ricovero

A giorni dall’accaduto, il pubblico del Grande Fratello 2023 si chiede però cosa sia davvero successo a Giuseppe Garibaldi. Ad oggi non si conosce la natura del suo malore, dunque non possiamo dire con certezza cosa ha avuto. Sappiamo che in casa ha avuto un mancamento e che è stato trasportato in ospedale. I dettagli sarà sicuramente lui stesso a raccontarli nel corso della diretta del GF di questa sera.

Ciò che è certo è che Giuseppe Garibaldi si è ripreso. Gli ultimi aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute sono arrivate ieri dal fratello Nicola, che su Instagram ha pubblicato il seguente messaggio: “Grazie a tutti per i tanti messaggi di affetto. La situazione di Giuseppe è stabile ed è tutto sotto controllo”.











