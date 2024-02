Malore Giuseppe Garibaldi, sta male ancora al Grande Fratello/ Video choc: “Sta vomitando”, cos’è successo

Giuseppe Garibaldi, malore al Grande Fratello 2023: il video allarma il web

Nuovo malore per Giuseppe Garibaldi nella Casa del Grande Fratello 2024. Un video che sta facendo il giro del web mostra infatti nuovi attimi di grande preoccupazione nei confronti del gieffino, che solo pochi giorni fa è stato costretto ad abbandonare la Casa per accertamenti. Nelle nuove immagini, ad accorgersi del malore di Giuseppe è Grecia Colmenares. L’attrice si sta cambiando in camera quando sente qualcuno vomitare in bagno e chiede allora Stefano, al suo fianco, di andare a vedere.

Stefano, dopo aver visto chi c’è in bagno, corre da Anita Olivieri a chiederle di intervenire, facendo dunque capire che in bagno a sentirsi male c’è Giuseppe. Poco dopo la notizia del malore di Giuseppe Garibaldi arriva anche agli altri ragazzi che corrono a capire cosa sta succedendo.

Anita e Stefano hanno poi portato Giuseppe in confessionale, stando ai racconti del web, e da allora il concorrente non è più rientrato in Casa. Al momento in cui scriviamo infatti le immagini della diretta del Grande Fratello mostrano tutti tranne Giuseppe, che potrebbe dunque essere uscito per nuovi accertamenti medici. Tanti d’altronde hanno notato che in questi giorni Giuseppe sta mangiando poco e è dimagrito visibilmente.

Solo pochi giorni fa Giuseppe rassicurava tutti, rientrando nella Casa, spiegando cosa gli era accaduto: “Mi sono messo a correre e non ce l’ho fatta. Ho mangiato pochissimo e ho fatto colazione a mezzogiorno. Non ho pranzato e mi sono messo a correre tantissimo. Ho sentito che qualcosa non andava, stavo correndo da un’ora e un quarto. Stavo bevendo un bicchiere d’acqua con lo zucchero ma non ha fatto effetto. Non riuscivo a reagire al mio corpo dopo una dormita e quando mi sono alzato sono svenuto. Mi sono spaventato ma adesso va tutto bene. Voglio ringraziare il dottore e gli autori del Grande Fratello”. Non resta che attendere ora nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

