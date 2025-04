Malore per Jey Lillo a Pechino Express 2025: “Problema all’intestino, perso 7 kg”

I Magici Jey e Checco Lillo sono stati eliminati da Pechino Express 2025 nella scorsa puntata, per i due fratelli partenopei il viaggio alla scoperta dell’Asia si è concluso prima del previsto lasciando in loro dei ricordi meravigliosi ma anche il rimpianto di non essere arrivati più avanti. E poco dopo la fine della loro avventura, ripreso possesso dei social, il giovane mago ha risposto delle domande dei suoi follower su Instagram dove in molti gli hanno fatto notare come nell’adventure game sembrasse più magro e sciupato rispetto al solito. A questo punto, Jey Lillo ha rivelato di essere stato male a Pechino Express 2025.

Anticipazioni Pechino Express 2025, 6a puntata 10 aprile 2025/ Arriva la Bandiera Blu Fru e due infortuni

“Prima di partire ero nel pieno di un problema all’intestino, sarò dimagrito tipo 7 Kg, però non potevo non partire quindi ci sono andato lo stesso.” ha confessato Jey Lillo dei Magici di Pechino Express 2025. Nonostante non stesse bene il giovane ‘mago’, Gennaro, questo il suo nome all’anagrafe, non ha rinunciato all’opportunità e nel gioco non si è mai tirato indietro rispetto alla gara ed alle sfide da affrontare. Sempre rispondendo a degli Ask su Instagram ha rivelato come sta adesso e che per fortuna tutto si è risolto: “Fortunatamente ora sto molto meglio (e si vede)”.



Pagelle Pechino Express 2025, 5a puntata/ Magici eliminati troppo presto, Medagliati campioni di stile

Pechino Express 2025, Jey Lillo dei Magici dopo l’eliminazione rivela: “Soddisfatto del mio percorso”

Un altro follower ha poi chiesto a Jey Lillo dei Magici se fosse soddisfatto del suo percorso a Pechino Express 2025 nonostante la precoce eliminazione: “Chi mi segue lo sa bene, in ogni cosa faccio voglio sempre lasciare il segno e non essere dimenticato, indipendentemente dai verdetti e l’ho sempre dimostrato, come per la Magia, non me ne frega un caz*o di essere il miglior mago Mago al mondo voglio solo lasciare un segno significativo e ci sto riuscendo, a Pechino è stata esattamente la stessa cosa, i fatti parlano quindi sì, sono super soddisfatto.” Jey e Checco Lillo, i Magici di Pechino Express 2025 erano una delle coppie più forti di questa edizione e tra i favoriti alla vittoria finale. Tuttavia nel corso della quinta puntata a causa di una serie di malus ed imprevisti sono finiti a rischio eliminazione ed eliminati dai Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi proprio perché temuti. Si è conclusa così la loro avventura che continua per tutte le altre coppie rimaste in gara.