Malore Loredana Bertè, come sta adesso? “Condizioni stabili non preoccupanti”/ Parlano fonti vicine

Loredana Bertè colta da malore come sta adesso: “Condizioni stabili non preoccupanti”

Ieri, Loredana Bertè è stata colta da un malore e per questo è stato annullato il suo concerto a Roma. Il suo staff aveva fatto sapere che l’artista si era recata in ospedale per un improvviso dolore dominale. Come sta adesso Loredana Bertè dopo il ricovero in ospedale? A dare notizie sulle condizioni di salute della cantante è La Repubblica che fa sapere di aver contattato fonti vicine all’artista. Sul quotidiano online si legge che le condizioni sono stabili e non preoccupanti.

Nel dettaglio, infatti, su La Repubblica si legge: “Dopo il malore che l’ha costretta ad annullare il concerto previsto a Roma l’11 marzo, Loredana Bertè è stata ricoverata in ospedale. Secondo fonti vicine all’artista, la cantante sarebbe in condizioni stabili che non sembrano destare particolari preoccupazioni.” Non vengono, però, forniti ulteriori dettagli, non si spiega nello specifico cosa ha avuto Loredana Bertè e quando verrà dimessa dall’ospedale ed al momento anche lo staff della cantante tace.

L’anno scorso Loredana Bertè era stata costretta ad annullare alcune date del suo tour sempre per problemi addominali. In quell’occasione l’artista 73enne dovette subire un’operazione improvvisa ma per fortuna il decorso post operatorio fu abbastanza rapido e subito si rimise in forma. Con la grinta e determinazione che l’hanno sempre contraddistinta, Loredana è ritornata sul palco e non solo ha partecipato in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Pazza ma attualmente è tra i giudici di The Voice Senior, talent del venerdì sera condotto da Antonella Clerici con coach Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e appunto la Bertè-

Ieri il suo staff ha diramato la notizia del malore di Loredana Bertè ed il conseguente concerto annullato a Roma che ha fatto preoccupare non poco: “Siamo veramente costernati – si legge nel comunicato diffuso dopo il ricovero dal suo staff – ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve”. In attesa di comunicazioni ufficiali, dunque, La Repubblica consultando fonti vicine all’artista ha fatto sapere che le sue condizioni non sono preoccupanti.











