Malore Loredana Bertè, “necessari ulteriori accertamenti” dopo il ricovero/ Rimandata un’altra data del tour

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Loredana Bertè, da lunedì ricoverata a Roma in seguito ad un malore a poche ore dal concerto che avrebbe dovuto tenere al Teatro Brancaccio. Il suo staff, attraverso un comunicato diffuso sui canali social ufficiali dell’artista, ha annunciato che anche la data di Varese, in programma venerdì 15 marzo 2024, è stata posticipata.

“Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino, (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti“, si legge nella nota. Il concerto, che si sarebbe dovuto tenere al Teatro di Varese questo venerdì, è stato posticipato a venerdì 10 maggio. Inoltre viene fatto sapere che, al momento, il concerto di Torino in programma il 19 marzo rimane confermato.

Loredana Bertè necessita dunque di nuovi accertamenti, in attesa del suo ritorno sulla scena musicale e della ripresa del tour. Le sue condizioni di salute hanno destato preoccupazione lunedì, quando lo staff ha comunicato il ricovero della cantante in ospedale a Roma “per un improvviso dolore addominale”, a poche ore dal concerto in programma al Teatro Brancaccio.

A seguire La Repubblica ha fornito ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute, specificando che, attraverso fonti a lei vicine, le condizioni della cantante erano stabili e non preoccupanti. Ora, però, i nuovi aggiornamenti e la nuova data del tour posticipata alimentano ulteriormente il mistero e l’apprensione del pubblico. Al momento, infatti, non si hanno notizie certe sulla sua salute né tantomeno si sa quando verrà dimessa dall’ospedale. Dopo la data di Torino di martedì 19 marzo, il tour della cantante farà tappa a Brescia, Trieste, Cremona, Bari e Parma.

