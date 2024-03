Malore Loredana Bertè, silenzio rotto dopo ricovero in ospedale: “Terapia d’urto”/ “Sarò a The Voice Senior”

Loredana Bertè dimessa dall’ospedale dov’era ricoverata rompe il silenzio: “Fatto una terapia d’urto”

Dopo giorni di apprensione Loredana Bertè è stata dimessa dall’ospedale, era stata ricoverata lunedì 11 marzo 2024 per problemi all’intestino. A rivelarlo è la stessa cantante con un lungo post su Instagram, pubblicato successivamente anche su X, in cui spiega ai suoi ‘fenz’ che cosa le è successo, ringrazia per l’affetto ricevuto e soprattutto si scusa per lo spostamento delle date dei suoi concerti a Roma e Varese. “Dear “Fenz.” ha esordito nel suo messaggio Loredana Bertè che poi ha spiegato: “Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere.”

Malore Loredana Bertè, "necessari ulteriori accertamenti" dopo il ricovero/ Rimandata un'altra data del tour

Il peggio è passato, dunque, per Loredana Bertè che dopo il malore e il ricovero è tornata a casa e può riprendere pian piano i suoi impegni pur continuando a fare esami ed accertamenti. L’artista di Bagnara Calabra non ha fornito altri dettagli sulle sue condizioni di salute ma si è voluta scusare con i suoi fan e sostenitori per lo spostamento delle date di Romae Varese del suo tour: “Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti.”

Malore Loredana Bertè, come sta adesso? "Condizioni stabili non preoccupanti"/ Parlano fonti vicine

Loredana Bertè tranquillizza i suoi fan: “Ci vediamo a The Voice Senior”

Dopo la paura dei giorni scorsi e il ricovero in ospedale, le condizioni di salute di Loredana Bertè adesso sono più che buone. La cantante sta meglio e può riprendere i suoi impegni è ritornare anche in tv come coach di The Voice Senior. Domani infatti andrà in onda una nuova puntata del talent di Antonella Clerici e Loredana Bertè nel suo post su Instagram ha annunciato che ci sarà: “Ci vediamo venerdì in TV a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l’amore che posso. Vostra Loredana.”

Loredana Bertè, malore a poche ore dal concerto a Roma: annullato/ Come sta: “improvviso dolore addominale”

Loredana Bertè ha annunciato di essere stata dimessa dall’ospedale ed in poche ore il suo post sui social è stato sommerso da messaggi di affetto e sostegno da fan e gente nota come Simona Ventura, Arisa, Alberto Matano e molti altri. La cantante si era sentita male la sera di lunedì 14 marzo 2024 annunciando sui social l’annullamento di un concerto. Il giorno successivo fonti vicine hanno annunciato che le sue condizioni erano stabili, non preoccupanti ma era ancora ricoverata mentre ieri, per fortuna, l’artista ha annunciato le sue dimissioni dall’ospedale.













© RIPRODUZIONE RISERVATA